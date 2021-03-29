تعرف علي أكبر 10 شركات تأمين حياة في الأقساط المباشرة (جراف)

شهدت حصيلة الاقساط المباشرة لشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، العاملة في السوق ، البالغ عددها 15 شركة-منها واحدة تابعة لقطاع الأعمال العام، مقابل 14 تابعين للقطاع الخاص- نموًا ملحوظًا في العام المالي الماضي 2019/2020 ، مقارنة بالعام المالي السابق 2018/2019.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت حصيلة الاقساط المباشرة لشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، العاملة في السوق ، البالغ عددها 15 شركة-منها واحدة تابعة لقطاع الأعمال العام، مقابل 14 تابعين للقطاع الخاص- 18.5 مليار جنيه تقريبًا ، في العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 15.3 مليار في العام المالي السابق 2018/2019، بزيادة قيمتها 3.2 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة نمو تصل الي 20.9%.

وبلغ نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام– ممثلة في مصر لتأمينات الحياة- من الأقساط المباشرة في 2020 ، ما نسبته 26.9% بقيمة تلامس 5 مليارات جنيه ، مقابل 73.1% لشركات القطاع الخاص البالغ عددها 14 شركة ، بقيمة 13.5 مليار جنيه.

وعلي الرغم من تصدر شركة مصر لتأمينات الحياة – المملوكة للحكومة- قائمة اللاعبين في هذا النشاط علي مستوي السوق، إلا ن حصتها السوقية شهدت تآكلًا، بلغت نسبته 1.9%، لتصل الي 26.9% في 2020 ، مقابل 28.8% في 2019.

وشهدت نتائج أعمال سوق التأمين في 2020، زيادة الحصص السوقية لـ 5 شركات من اللاعبين في سوق الحياة علي مستوي الأقساط المباشرة، وتراجع أنصبة 8 لاعبين ، بالإضافة الي ثبات حصة شركتان.

وضمت قائمة الشركات الخمس، التي إرتفعت حصصها السوقية، من الأقساط المباشرة في العام المالي 2019/2020 ، كلًا من “أليانز لتأمينات الحياة” و”ميتلايف” و”أكسا لتأمينات الحياة” ، بالإضافة الي “المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي” و”ثروة لتأمينات الحياة”.

من ناحية أخري، شهدت حصة شركتا “اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلي” ، و”أروب لتأمينات الحياة” ثباتًا خلال العام المالي 2019 /2020 مقارنة بالعام السابق 2018/2019.

وضمت قائمة الشركات الثماني، التي تراجعت حصتها السوقية من الأقساط المباشرة في تأمينات الحياة، كلًا من “مصر لتأمينات الحياة” و”كيو إن بي” ، بالإضافة الي ” المصرية للتأمين التكافلي” و”قناة السويس لتأمينات الحياة” ، وكذلك “تشب” و”الدلتا لتأمينات الحياة” ، وأخيرًا”المهندس لتأمينات الحياة” و”طوكيو مارين فاميلي لتأمينات الحياة”.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المباشرة في العامين الماليين2019/2020 و 2018/2019.

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المباشرة في العامين الماليين2019/2020 و 2018/2019.