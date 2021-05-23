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تعرف علي أكبر شركات التأمين في الحصة السوقية من الأقساط المُحصلة في مارس ( جراف)

في مقدمتها مصر للتأمين ومصر حياة وأليانز و أكسا ومتلايف
الشاذلي جمعة 12:57 ص, الأثنين, 24 مايو 21 12:57 ص, الأثنين, 24 مايو 21

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تربعت تسع شركات تأمين عاملة في السوق المصرية- منها خمس شركات تزاول نشاط الممتلكات ، وأربع شركات تعمل في نشاط الحياة، علي عرش قائمة الشركات العاملة بالسوق المصرية، في الحصة السوقية من الأقساط المُحصلة خلال شهر مارس الماضي.

وضمت قائمة الشركات التسع كلِ من ، ” مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة” ، و”أليانز للتأمين” و”أليانز لتأمينات الحياة- مصر” ، بالإضافة إلي ” أكسا للتأمين” و”أكسا لتأمينات الحياة- مصر” ، و”متلايف لتأمينات الحياة” و”رويال” وأخيرًا جي أي جي للتأمين مصر”gig”.

وبلغ مجموع حصص الشركات التسع ، 76.78% مقابل 23.22% موزعة علي باقي الشركات العاملة في السوق، البالغ عددها 31 شركة.

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ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي رصيد الأقساط التي حصلتها شركات التأمين العاملة في السوق، خلال شهر مارس الماضي ما يزيد علي 4.4 مليار جنيه، منها 1.7 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل ما يزيد علي 2.7 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وبلغ مجموع الأقساط التي حصلتها أكبر تسع شركات تأمين في السوق، ما يلامس 3.4 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه حصلتها باقي شركات التأمين العاملة في مصر، والتي تزاول نشاطي الحياة أو الممتلكات.

وتصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة، قائمة الشركات العاملة في السوق، بحصة سوقية من الأقساط المحصلة، بلغت 26.96% بقيمة تلامس 1.2 مليار جنيه، تلتها شقيقتها مصر للتأمين ، بحصة سوقية بلغت 13.99% بقيمة 618.5 مليون جنيه.

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ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغت حصيلة الأقساط المحصلة في شهر مارس الماضي منفردًا، 4.4 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 46%.

وتوزعت أقساط التأمين المحصلة في مارس الماضي ، البالغة 4.4 مليار جنيه، بواقع 1.7 مليار جنيه حصلتها شركات تأمين الممتلكات، مقابل 2.7 مليار جنيه، حصلتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وبلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في شهر مارس الماضي منفردًا، ما يلامس 2.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة إرتفاع تتجاوز 100%.

وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات التأمين المُسددة في شهر مارس الماضي ، البالغة 2.9 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 1.5 مليار جنيه تقريبًا، بشركات تأمين الممتلكات، مقابل 1.4 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

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الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية، لأكبر تسع شركات تأمين من الأقساط المُحصلة ، خلال شهر مارس الماضي.

الجراف التالي، يوضح الأقساط التي حصلتها أكبر تسع شركات تأمين خلال شهر مارس الماضي.

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بقلم الشاذلي جمعة

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