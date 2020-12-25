تعرف علي أكبر شركات التأمين في الأقساط المحصلة حتي نهاية أكتوبر الماضي (جراف)

نجحت شركات التأمين ، العاملة في السوق ، سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات ، في تحقيق معدل نمو برصيد أقساطها المحصل، خلال الشهور العشر الأولي من العام الحالي 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية اكتوبر- بنسبة 10.1% ، مقارنة بالأقساط المحصلة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ رصيد سوق التأمين من الأقساط المحصلة ، في الفترة من يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي، 31.9 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ 30 مليار جنيه تقريبًا، تم تحصيلها في الشهور المقابلة من العام الماضي، بزيادة تلامس 1.9 مليار جنيه.

وتوزعت حصيلة أقساط سوق التأمين، التي تم تحصيلها ، في الشهور العشر الأولي من العام الحالي، والبالغة 31.9 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 13.2 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 18.7 مليار جنيه، هي نصيب شركات التأمين العاملة في نشاط الحياة وتكوين الأموال.

وتربعت شركة مصرللتأمين- التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين– علي عرش قائمة الكبار، في الحصة السوقية من الأقساط المحصلة، خلال الشهور العشر الأولي من العام الحالي ، بنسبة 16.78% ، بقيمة 5.4 مليار جنيه تقريبًا.

وحلت شركة “مصر لتأمينات الحياة” ، شقيقة مصر للتأمين– علي إعتبار أن كلاهما يتبع مجموعة مصر القابضة للتأمين ويخضعان لقانون قطاع الأعمال العام- في المركز الثاني ، بين قائمة الكبار في سوق التأمين، سواء من حيث الحصة السوقية أو قيمة الأقساط المحصلة ، في الشهور العشر الأولي من العام الحالي، بنسبة 13.2%، وبقيمة تتجاوز 4.2 مليار جنيه.

وكان المركز الثالث، في قائمة الكبار علي مستوي سوق التأمين، من حيث”الأقساط المحصلة” خلال الشهور العشر الأولي من العام الحالي، من نصيب شركة “أليانز لتأمينات الحياة- مصر” بقينة تصل الي 3.9 مليار جنيه تقريبًا، وبحصة سوقية بلغت نسبتها 12.21%.

وحلت شركة “متلايف لتأمينات الحياة” في المركز الرابع، بحصة سوقية بلغت 8.68%، وبرصيد أقساط بلغت قيمته 2.8 مليار جنيه تقريبًا، تلاها شركة “أكسا لتأمينات الحياة- مصر” بحصة سوقية بلغت نسبتها 6.98%، بقيمة تتجاوز 2.2 مليار جنيه، فيما كان المركز السادس، من نصيب شركة “أكسا للتأمين مصر”، بحصة سوقية بلغت قيمتها 1.4 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة 4.38%.

الشركات الست، الكبيرة علي مستوي سوق التأمين، من حيث الأقساط المحصلة، في الفترة من يناير حتي أكتوبر، بلغ مجموع رصيدها من الأقساط ما يلامس 19.9 مليار جنيه ، وبمجموع حصة سوقية يصل الي 62.23%، فيما توزعت الحصة الباقية ، البالغة 37.77% علي باقي شركات التأمين العاملة في السوق، البالغ عددها 32 شركة، بقيمة 12 مليار جنيه.

الجراف التالي، يوضح قائمة أكبر شركات ، في الحصة السوقية من الأقساط المحصلة خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر من العام الحالي.

الجراف التالي، يوضح قائمة أكبر شركات ، في رصيد الأقساط المحصلة خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر من العام الحالي.