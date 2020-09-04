تعرف علي أكبر خمس شركات سدادًا للتعويضات بسوق التأمين الأردنية بنهاية يوليو (جراف)

إستحوذت 5 شركات علي 41.1% من فاتورة التعويضات المسددة، بسوق التأمين الأردنية، بنهاية يوليو من العام الجاري، 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو الماضي- بقيمة إجمالية تصل الي 90.8 مليون دينارتقريبًا، من إجمالي فاتورة تعويضات السوق المسددة، البالغة 221.6 مليون دينار ، فيما بلغ نصيب 19 شركة تأمين أخري 58.9% من فاتورة التعويضات المسددة ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو من العام الحالي ، بقيمة تصل الي 130.8 مليون دينار.

قائمة أكبر خمس شركات سدادًا للتعويضات في الأردن

وتضم قائمة الشركات الخمس، كلًا من الشرق العربي للتأمين “gig” و”التأمين الأردنية” و”سوليدرتي- الأولى للتأمين” ، بالإضافة الي “الشرق الأوسط للتأمين” و” النسر العربي للتأمين”.

وحلت شركة الشرق العربي للتأمين “gig”في المركز الأول، بين قائمة شركات التأمين الأردنية، الأعلي في فاتورة التعويضات المسددة، بنهاية يوليو الماضي، بقيمة 31.8 مليون دينار، مقابل 19 مليون دينار ، لشركة التأمين الأردنية، التي جاءت في المركز الثاني.

وكان المركز الثالث ، من نصيب شركة سوليدرتي- الأولي للتأمين، بفاتورة تعويضات مسددة ، بلغت تقترب قيمتها من 16 مليون دينار ، فيما حلت شركة الشرق الأوسط للتأمين، في المركز الرابع، بفاتورة تعويضات مسددة، بلغت تتجاوز قيمتها 12.1 مليون دينار ، وأخيرًا شركة النسر العربي للتأمين، والتي جاءت في المركز الخامس ، بين قائمة أكبر خمس شركات أردنية في التعويضات المسددة، بقيمة 11.9 مليون دينار تقريبًا.

358.3 مليون دينار أقساط 24 شركة تأمين في الأردن خلال 7 شهور

وكشفت “المال” عن نتائج سوق التأمين الأردنية، بنهاية يوليو من العام الجاري، وحققت الشركات – البالغ عددها 24 شركة ، محفظة أقساط مكتتبة ،بلغت 358.3 مليون دينار أردني، في نهاية يوليو 2020 ، مقارنة بـ 368.8 مليون دينار تقريبًا ، في نهاية يوليو 2019 ، بإنخفاض قيمته 10.5 مليون دينار تقريبًا2.8%.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، دائرة الدراسات والتدريب ، بالإتحاد الأردني لشركات التامين ، بلغ رصيد شركات التأمين التكافلي- وعددهم شركتين- ، من الأقساط المكتتبة في نهاية يوليو الماضي ، 42.7 مليون دينار ، مقارنة بـ 42 مليون دينار، هي إجمالي نصيبها من الأقساط المُكتتبة في يوليو 2019 ، بزيادة تصل الي 700 ألف دينار، بنسبة نمو تصل الي 1.6%.

تعرف علي إجمالي فاتورة التعويضات التي سددتها شركات التأمين الأردنية

في سياق مواز، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات، التي سددتها شركات التأمين، بالسوق الأردنية، 221.6 مليون دينار، في نهاية يوليو من العام الحالي 2020 ، مقارنة بـ 276.8 مليون دينار، تعويضات مٌسددة في يوليو من العام الماضي 2019 ، بنسبة إنخفاض تصل الي 19.9% ، بقيمة 55.2%.

وبلغ نصيب شركات التأمين التكافلي، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، في نهاية يوليو 2020 ، ما قيمته 24.9 مليون دينار، مقابل 30.2 مليون دينار سددتها نفس الشركات، في يوليو 2019 ، بإنخفاض قيمته 5.3 مليون دينار ، وبنسبة 17.7%.

الجراف التالي، يوضح أكبر خمس شركات تأمين ، في السوق الأردنية، من حيث الحصة السوقية في الأقساط المكتتبة، بنهاية يوليو من العام الجاري 2020.