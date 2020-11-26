تأميـــن

تعرف علي أكبر خمس شركات تأمين أردنية من الأقساط بنهاية أغسطس (جراف)

يتصدرها الشرق العربي والتأمين الأردنية
الشاذلي جمعة 12:25 ص, الجمعة, 27 نوفمبر 20 12:25 ص, الجمعة, 27 نوفمبر 20

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إستحوذت خمس شركات، بسوق التأمين الأردنية ، علي 45% من إجمالي الأقساط المكتتبة علي مستوي السوق، بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية أغسطس الماضي- ، بقيمة 183.6 مليون دينارأردني، فيما توزعت النسبة الباقية البالغة 55% علي باقي الشركات، البالغ عددها 19 شركة.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن ، الإتحاد الأردني لشركات التأمين – حصلت المال علي نسخة منها- تضم قائمة الشركات الخمس، كلًا من الشرق العربي للتأمين ” gig”، و”التأمين الأردنية” ، و” النسر العربي للتأمين”، بالإضافة الي “سوليدرتي- الأولى للتأمين” ،و “الشرق الأوسط للتأمين” .

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وبلغ نصيب شركة الشرق العربي للتأمين “gig” من الأقساط المكتتبة، في السوق الأردنية، بنهاية أغسطس من العام الجاري 58.5 مليون دينار تقريبًا ، مقابل 38.4 مليون دينار تقريبًا لصالح شركة التأمين الأردنية.

وحلت شركة النسر العربي للتأمين ، في المركز الثالث، بين قائمة الكبار الخمس، بأقساط مكتتبة بلغت 31.6 مليون دينار تقريبًا، تلتها شركة سوليدرتي- الأولي للتأمين الشرق الأوسط للتأمين، بحصيلة أقساط مكتتبة تجاوزت 28.5مليون دينار ، وأخيرًا 26.6 مليون دينار تقريبًا لصالح شركة الشرق الأوسط للتأمين.

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وكشفت “المال” عن نتائج سوق التأمين الأردنية، بنهاية أغسطس من العام الجاري، وحققت الشركات – البالغ عددها 24 شركة ، محفظة أقساط مكتتبة بلغت 407.9 مليون دينار، مقابل 414.4 مليون دينار، في نهاية أغسطس 2019 ، بنسبة إنخفاض تصل الي 1.6%.

وحققت شركات التأمين التكافلية- البالغ عددها شركتان- 46.5 مليون دينار، مقابل 47 مليون دينار خلال فترتي المقارنة ، بإنخفاض نسبته 1.1%، بنهاية أغسطس من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق .

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وبلغ نصيب شركات التامين التكافلي، من إجمالي الأقساط المكتتبة ، في السوق الأردنية 11.4% بنهاية أغسطس من العام الجاري 2020.

الجراف التالي، يوضح أكبر خمس شركات تأمين ، في السوق الأردنية، من حيث الحصة السوقية في الأقساط المكتتبة، بنهاية أغسطس من العام الجاري 2020.
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بقلم الشاذلي جمعة

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