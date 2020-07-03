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تعرف علي أكبر خمس تعويضات بسوق التأمين الأردنية حتي نهاية مايو الماضي (جراف)

القائمة تضم الشرق العربي و"التأمين الأردنية" و"سوليدرتي" ، بالإضافة الي "الأردنية الفرنسية " و"الشرق الأوسط للتأمين"
ماهر أبو الفضل 3:29 ص, الجمعة, 3 يوليو 20 3:29 ص, الجمعة, 3 يوليو 20

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كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

إستحوذت 5 شركات علي 41.6% من فاتورة التعويضات المسددة، بسوق التأمين الأردنية، بنهاية مايو من العام الجاري، 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية مايو الماضي- بقيمة إجمالية تصل الي 60.3 مليون دينارتقريبًا، من إجمالي فاتورة تعويضات السوق المسددة، البالغة 144.6 مليون دينار ، فيما بلغ نصيب 19 شركة تأمين أخري 58.2% من فاتورة التعويضات المسددة ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية مايو من العام الحالي ، بقيمة تصل الي 84.3 مليون دينار.

قائمة أكبر خمس تعويضات بسوق التأمين الأردنية بنهاية مايو

وتضم قائمة الشركات الخمس، كلًا من الشرق العربي للتأمين “gig” و”التأمين الأردنية” و”سوليدرتي- الأولى للتأمين” ، بالإضافة الي “الأردنية الفرنسية للتأمين” و”الشرق الأوسط للتأمين”.

وحلت شركة الشرق العربي للتأمين “gig” في المركز الأول، بين قائمة شركات التأمين الأردنية، الأعلي في فاتورة التعويضات المسددة، بنهاية مايو الماضي، بقيمة تلامس 20.2 مليون دينار، مقابل علي مايزيد عن 13.3 مليون دينار ، لشركة التأمين الأردنية، التي جاءت في المركز الثاني.

وكان المركز الثالث ، من نصيب شركة سوليدرتي- الأولي للتأمين، بفاتورة تعويضات مسددة ، بلغت قيمتها 10.4 مليون دينار تقريبًا، فيما حلت شركة الأردنية الفرنسية للتأمين، في المركز الرابع، بفاتورة تعويضات مسددة، بلغت قيمتها 8.7 مليون دينار تقريبًا، وأخيرًا شركة الشرق الأوسط للتأمين، والتي جاءت في المركز الخامس ، بين قائمة أكبر خمس شركات أردنية في التعويضات المسددة، بقيمة 7.7 مليون دينار.

إنخفاض فاتورة التعويضات المسددة علي مستوي السوق الأردنية بنسبة 27.8%

وقد شهد مؤشر التعويضات المسددة- أو المدفوعة- إنخفاضًا نسبته 27.8% ليصل الي 144.6 مليون دينار، مقابل 200.3 مليون دينار خلال فترتي المقارنة.

وقال المهندس ماجد سميرات، رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، أن إنخفاض مؤشر التعويضات المسددة، بنهاية مايو الماضي، لم يقتصر علي شركات التأمين العاملة وفق النظام التجاري أو التقليدي، بل إمتد لشركات التأمين التكافلي.

ماجد سميرات رئيس الإتحاد الأردني للتأمين

وأشار سميرات، في تصريحات لـ”المال” إلي أن فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين الأردنية، العاملة وفق النظام التكافلي- البالغ عددها شركتان-، بلغت 16.5 مليون دينار، بنهاية مايو الماضي، بنسبة إنخفاض تصل الي 24.9% مقارنة بالتعويضات التي سددتها شركات التكافل، في نهاية مايو من العام الماضي 2019 ، لافتا إلي أن فاتورة التعويضات التي سددتها شركتا لتأمين التكافلي، شكلت 11.4% من فاتورة التعويضات المسددة علي مستوي السوق.

الجراف التالي، يوضح أكبر خمس شركات تأمين ، في السوق الأردنية،من حيث التعويضات المسددة، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية مايو من العام الجاري 2020.
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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال للبوابة الإلكترونية - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - دراسات عليا في الفلسفة- باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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