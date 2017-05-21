تعرف علي أسعار صيانات شيفروليه كروز وميتسوبيشي أتراج

المال – خاصرصدت "المال" أسعار الصيانات الدورية لطرازي شيفروليه كروز، وميتسوبيشي أتراج، عبر التواصل مع مسئولي خدمة ما بعد البيع والصيانة بشركات المنصور للسيارات، ودايموند موتورز.تكاليف الصيانة الدورية للسيارة شيفروليه كروزتبلغ تكاليف الصيانة الدورية للسيارة شيفروليه كروز، لمسافة الـ10 آل



المال – خاص

رصدت “المال” أسعار الصيانات الدورية لطرازي شيفروليه كروز، وميتسوبيشي أتراج، عبر التواصل مع مسئولي خدمة ما بعد البيع والصيانة بشركات المنصور للسيارات، ودايموند موتورز.

تكاليف الصيانة الدورية للسيارة شيفروليه كروز



تبلغ تكاليف الصيانة الدورية للسيارة شيفروليه كروز، لمسافة الـ10 آلاف كيلو متر 1138 جنيهًا، لتشمل الضريبة والمصنعية وتغيير كل من “زيت المحرك وفلتر الزيت”.

وتقدر أسعار الصيانة الدورية للسيارة لمسافات الـ “100،20” ألف كيلو بـ 1480 جنيهًا؛ لتتضمن المصنعية والضريبة وتغيير كل من “زيت محرك، فلتر زيت، فلتر هواء”.

وتصل تكلفة صيانة الـ”70،30″ ألف كيلو متر إلي 1260 جنيهًا؛ لتشمل تغيير كل من المصنعية والضريبة وتغيير “زيت محرك، فلتر زيت، مياه ردياتير”.

وتبلغ أسعار الصيانة الدورية لمسافة الـ”80،40″ ألف كيلو متر نحو 1700 جنيهًا، لتشمل المصنعية والضريبة وتغيير كل من “زيت محرك، وفلتر زيت، سيور”.

وتقدر أسعار صيانة الـ 60 ألف كيلو متر بـ 7000 جنيها، لتشمل تغير كل من “زيت محرك، فلتر زيت، زيت الفرامل، بوجيهات، سير الكاتينة، زيت الفتيس، زيت الكارونة، ترموستات حرارة، تربيط عفشة، ظبط ضغط الفرامل، فلتر الهواء، مياة دورة التبريد، فلتر التكييف، ظبط درجة الحرارة، الكشف الكامل علي سوائل السيارة”.

وتشمل تكلفة صيانة الـ “90،50″ ألف كيلو متر – نحو 1220 جنيهًا؛ لتضمن تغير كل من ” زيت المحرك، فلتر الزيت، زيت الفرامل، مياة ريادير”.

تكاليف الصيانة الدورية للسيارة ميتسوبيشي أتراج



تصل أسعار الصيانات الدورية للسيارة ميتسوبيشي لمسافات الـ ” 10، 30، 70، 90″ ألف كيلو/ ألف إلي 1039جنيهًا، لتضمن كل من المصنعية والضريبة وتغير “زيت المحرك، وفلتر الزيت”.

وتقدر تكاليف الصيانة الدورية لمسافات الـ “60،20” ألف كيلو/ متر نحو 1401 جنيهًا، لتشمل تغيير كل من “زيت المحرك، فلتر زيت، وفلتر الهواء”.

وتصل أسعار الصيانة الدورية لمسافات الـ “40” ألف كيلو/ متر، إلي 2460 جنيهًا لتشمل تغير كل من “زيت المحرك، فلتر الزيت، فلتر الهواء، زيت الفتيس، وسيور إدارة، زيت الفرامل، سائل التبريد”.

وتبلغ أأسعار الصيانات الدورية لمسافات الـ 60 ألف كيلو متر إلي 3500 جنيهًا، لتتضمن تغير كل من “زيت المحرك، فلتر الزيت، فلتر الهواء، زيت الفتيس، زيت الفرامل،مياة دورة التبريد، تربيط العفشة، البوجيهات، فلتر التكييف، ظبط ضغط الفرامل،تربيط عفشة السيارة”.

وتبلغ تكلفة الصيانة الدورية لمسافة الـ 80 ألف كيلو/ متر، 4837 جنيهًا، لتشمل “زيت المحرك، فلتر الزيت، فلتر الهواء، زيت الفتيس، سيور إدارة، وزيت الفرامل، سائل التبريد، بوجيهات، زيت تروس”.

فيما تصل تكلفة الصيانة الدورية لمسلفة الـ 100 ألف كيلو/ متر، نحو 3480 جنيهًا شاملة تغيرر كل من “زيت المحرك، فلتر الزيت، فلتر الهواء، فلتر بنزين، تربيط عفشة”.

ويوضح الجدول التالي، قائمة بأسعار تكاليف الصيانات الدورية لطرزي “شيفرولية كروز- ميتسوبيشي أتراج” :





المسافات – بالأف كيلو / متر شيفروليه كروز ميتسوبيشي أتراج 10 1138 1039 20 1480 1401 30 1260 1039 40 1700 2460 50 1220 3879 60 7000 1401 70 1260 1039 80 1700 4837 90 1220 1039 100 1485 3480

إعداد – المال