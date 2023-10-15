تعرف علي أسعار تذاكر دخول معرض ومؤتمر «جيتكس جلوبال 2023» في دبي

تنطلق غدا الاثنين فعاليات الدورة 43 من معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال للاتصالات والمنعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلي 20 اكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 6 آلاف شركة اتصالات وتكنولوجيا

أسعار تذاكر جيتكس جلوبال 2023

تتيح دورة العام الحالي من معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال 2026 شراء تذاكر دخول فعالياته من خلال موقع معرض جايتكس الرسمي أو من خلال مقر المعرض،ويوجد في هذا المعرض 13 نوعاً من التذاكر لكل منها ميزات وأسعار متنوعة وهي:

سعر تذاكر زوار معرض جيتكس بلس بقيمة 435 درهم إماراتي.- سعر تذاكر زوار معرض نورث ستار بلس بقيمة 100 درهم إماراتي والدخول المجاني مع التسجيل المتقدم.

– التصريح للدخول الشامل لشتى المؤتمرات بقيمة 4000 درهم إماراتي.

– التصريح للدخول المميز بقيمة 10000 درهم إماراتي.

– التصريح لدخول مؤتمرات نورث ستار بقيمة 2000 درهم إماراتي

.- التصريح للدخول العامودي بقيمة 2000 درهم إماراتي

.- تصريح DevSlam العالمي بقيمة 700 درهم إماراتي.

– تصريح ورش العمل وهو بقيمة 600 درهم إماراتي

.- تصريح قمة السوبر بردج بقيمة 4,500 درهم إماراتي.

– دورة خبير الذكاء الاصطناعي التوليدي المعتمد بقيمة 4,500 درهم إماراتي

.- دورة مطور الميتافيرس المعتمد: 4,500 درهم إماراتي.

– دورة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بقيمة 4,500 درهم إماراتي.- دورة المستجيب الأول CyberSec وهي بقيمة 4,500 درهم إماراتي.

مواعيد عمل معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال 2023

يفتح المعرض أبوابه للزائرين يوميا خلال الفترة من 16 إلي 20 اكتوبر. الجاري علي أن يبدأ العمل غدا الإثنين من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 05:00 عصر

اً.- من الثلاثاء إلى الجمعة من 22:00 صباحاً وحتى 05:00 عصراً.