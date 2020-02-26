تعرف على الأسعار المتداولة اليوم بسوق الماشية

ارتفع معدل الإقبال على شراء ماشية التربية والتسمين (الأحجام الصغيرة) نتيجة اقتراب موعد عيد الأضحى الذي يحين بعد 5 شهور

تباينت أسعار سوق الماشية، اليوم، مسجلة 54 جنيها قائم للعجالى الفاخر فى بعض المحافظات، وفي سوهاج 51 جنيها، بزيادة 3 جنيهات عن بداية فبراير .

وأكد محمد أبو إسلام، تاجر ومربي ماشية من الشرقية، أن متوسط سعر اللحوم البقري المتداولة اليوم 48 جنيهاً “متوسط الجودة “، ولحم جاموس بلدي 42 جنيها، والغنم 60 جنيها، والماعز 65 جنيها، والجملي 52 جنيها للكيلو القائم .

وأوضح أن سعر العجل كبير الوزن ارتفع إلي 34 ألف جنيه للأوزان التي تفوق 650 كيلو جرام، بينما تصل الأوزان المنخفضة إلي 12 آلف جنيه – 200 إلي 250 جنيها- والبتلو 3000جنيه في المتوسط (120 كيلو ) .

وارتفعت معدلات الإقبال على شراء ماشية التربية والتسمين (الأحجام الصغيرة ) ذات أعمار تتراوح بين 3 إلي 7 شهور، وذلك نتيجة اقتراب موعد عيد الأضحى الذي يحين بعد 5 شهور من الآن، ويسعى المربون لإدخال تلك الرؤوس ضمن دورات تسمين، وبيعها في الموسم لجني الأرباح، وأيضا نتيجة استقرار أسعار العلف نتيجة انخفاض سعر الدولار.

وأوضح رضا أبو أحمد، مربي وتاجر ماشية من البحيرة أنه يوجد أسباب لارتفاع أسعار الماشية حالياً، منها اقتراب شهر رمضان الذي يدفع المربين للتمسك بالقطعان إلى حين حلول الموسم، طمعا في تحقيق سعر أعلى والسبب هو اقتراب موسم عيد الأضحى.

كانت “المال” قد نشرت تقريراً قبل أيام أبرز أن سعر كيلو القائم البقري (إناث) ارتفع في البحيرة من 47 إلى 49 جنيها مجددا، ليصل سعر الرأس 500 كيلو جرام إلى 24500 جنيه، بزيادة 1100 جنيه، وأرجع السبب لانخفاض المعروض بعد موجة التخلص من الماشية التي حدثت في 2019، وأدت لإفراغ غالبية المزارع الصغيرة والمتوسطة من قطعانها.