تعرف علي أسعار الصيانات الدورية لطرازات بروتون

أحمد عوض:رصدت "المال" أسعار الصيانات الدورية لطرزات العلامة الماليزية بروتون لمختلف فئاتها،شاملة المصنعية والضريبة، لمسافات تتراوح بين 1 و 120 ألف كيلو متر، بقيمة تتراوح مابين 464 و 6258 جنيه، والصادرة عن وكيلها الحصري لها - عز العرب للسيارات.أسعار الصيانات الدورية لطرزات بروتون فئات "اتوماتيك"



أحمد عوض:

رصدت “المال” أسعار الصيانات الدورية لطرزات العلامة الماليزية بروتون لمختلف فئاتها،شاملة المصنعية والضريبة، لمسافات تتراوح بين 1 و 120 ألف كيلو متر، بقيمة تتراوح مابين 464 و 6258 جنيه، والصادرة عن وكيلها الحصري لها – عز العرب للسيارات.

أسعار الصيانات الدورية لطرزات بروتون فئات “اتوماتيك”



وتبلغ أسعار الصيانات الدورية لطرزات بروتون – فئات “أتوماتيك”، لمسافة 1000 كيلو متر نحو 464 جنيها شاملة تغيير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك.، كما تصل أسعار صيانات الـ”5-10-15-25-30-35-45-50-55” ألف كيلو متر، إلى 826 جنيهًا، تتضمن تغيير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك.



وتقدر أسعار صيانة الـ 20 ألف كيلو متر،بـ 1650 جنيهًا، تشمل تغيير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك و فلتر البنزين و البوجيهات، فيما تبلغ أسعار صيانات الـ “40 -80” نحو 3206، لتتضمن تغيير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك و فلتر البنزين و فلتر الهواء وزيت الباور و زيت الفتيس و زيت الفرامل و البوجيهات ومياه الردياتير.

وتصل تكلفة أسعار الصيانات الدورية لمسافة الـ 60 ألف كيلو متر، نحو 4340 جنيها، تشمل تغيير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك و فلتر البنزين والبوجيهات و طقم كاتينة و سير ادارة.

وتبلغ أسعار صيانات الـ 100 ألف كيلو متر، نحو 1650 جنيها، تشمل تغيير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك و فلتر البنزين والبوجيهات،`فيما تصل تكلفة أسعار صيانة الـ 120 ألف كيلو متر، الي 6258 جنيها، لتتضمن تغيير كل من “زيت المحرك و فلتر زيت المحرك و فلتر البنزين و فلتر الهواء وزيت الباور و زيت الفتيس و زيت الفرامل و البوجيهات ومياه الردياتير وسير ادارة وطقم كاتينة.

أسعار الصيانات الدورية لطرازات بروتون “مانيول”



وتبلغ أسعار الصيانات الدورية لمسافة 1000 كيلو متر نحو 464 جنيها، شاملة تغيير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك.، كما تصل أسعار صيانات الـ”5-10-15-25-30-35-45-50-55″ ألف كيلو متر، إلى 826 جنيهًا، تتضمن تغيير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك.



وتصل أسعار صيانة الـ 20 ألف كيلو متر،إلى 1650 جنيهًا، تشمل تغيير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك و فلتر البنزين و البوجيهات، فيما تبلغ أسعار صيانات الـ “40 -80” نحو 2872 جنيها لتتضمن تغيير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك و فلتر البنزين و فلتر الهواء وزيت الباور و زيت الفتيس و زيت الفرامل و البوجيهات ومياه الردياتير.

وتقدر تكلفة أسعار الصيانات الدورية لمسافة الـ 60 ألف كيلو متر، بنحو 4340 جنيها، تشمل تغير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك و فلتر البنزين والبوجيهات و طقم كاتينة و سير ادارة.

وتبلغ أسعار صيانات الـ 100 ألف كيلو متر، نحو 1650 جنيها، تشمل تغيير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك و فلتر البنزين والبوجيهات،`كما تصل تكلفة أسعار صيانة الـ 120 ألف كيلو متر، الي 5925 جنيها، لتتضمن تغيير زيت المحرك و فلتر زيت المحرك و فلتر البنزين و فلتر الهواء وزيت الباور و زيت الفتيس و زيت الفرامل و البوجيهات ومياه الردياتير وسير ادارة وطقم كاتينة.

وتوضح القائمة التالية، تفاصيل أسعار الصيانات الدورية لطرازات بروتون: