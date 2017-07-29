تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم

الصاوي أحمد:تراجعت أسعار الفلفل الألوان، اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، حيث سجل الكيلو 8 جنيهات، بدلا من 10 جنيهات سجلها الكيلو خلال الأسبوع الماضي، بينما تواصل أسعار بقية الخضراوات استقرارها، وفقًا لتجار بمحافظة الجيزة. أكد التجار أن كيلو الطماطم سجل اليوم 5 جنيهات بمعظم الأسواق،



الصاوي أحمد:



تراجعت أسعار الفلفل الألوان، اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، حيث سجل الكيلو 8 جنيهات، بدلا من 10 جنيهات سجلها الكيلو خلال الأسبوع الماضي، بينما تواصل أسعار بقية الخضراوات استقرارها، وفقًا لتجار بمحافظة الجيزة.



أكد التجار أن كيلو الطماطم سجل اليوم 5 جنيهات بمعظم الأسواق، بينما سجل الخيار 6جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والبطاطس 5 جنيها، والثوم البلدي شهد استقرارًا عند 25 جنيهًا، والفلفل البلدي والرومي 6جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والفاصوليا 15جنيهًا، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.



وواصلت أسعار الفاكهة استقرارها، حيث بلغ سعر العنب الأحمر والأصفر 5 جنيهات، والتفاح البلدي ٧.٥ جنيه، والبرقوق البلدي 20 جنيهًا، والمانجو السكري 12 جنيهًا، والزبدية 10جنيهات في المتوسط، وصديقة 15جنيهًا كحد أدنى.



بينما سجلت أسعار التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، والسوري 15جنيهًا، واللبناني 19جنيهًا.

