تعرف علي أسعار الخضراوات اليوم الأحد 10-5-2020 السابع عشر من رمضان

تراجعت أسعار الخضراوات اليوم الأحد 10-5-2020 الموافق 17 من رمضان وانخفض سعر كيلو البطاطس فى أسواق التجزئة إلى 3 جنيهات مقابل 4 أمس ، والباذنجان تراوح من 2 إلي 6 جنيهات والليمون من 8 إلى 16 جنيها طبقا لعدد من التجار .

وقامت “المال” بجولة فى سوق أرض اللواء وسوق بولاق الدكرور ، حيث شهدا خلالها إقبالا متزايدا ورغم ذلك الأسعار لا تزال تنخفض باستمرار نتيجة ارتفاع معدل الجنى والحصاد خلال الفترة الراهنة التى تشهد ارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد الأسواق أيضا استمرار مبادرات ضد الغلاء التي يقوم أصحابها لتخفيض السعر والبيع بسعر المزرعة وبالتالي تقل أسعارها بشكل كبير حيث تنتشر هذة المبادرات خلال شهر رمضان من أهل الخير فعلي سبيل المثال البطاطس تباع للمستهلكين بسوق العبور ب1.5جنيه .

أسعار الخضراوات

بصل أبيض : 5 جنيهات

بصل أحمر : 5 جنيهات

بطاطس :3.5 جنيه​

بطاطس صغيرة الحجم : 2 جنيه

طماطم : 5.5 جنيه

طماطم صلصة : 3.5 جنيه

خيار : 10 جنيهات

كوسة : 6.5 جنيه

جزر: 5 جنيهات

فاصوليا : 7 جنيهات

باذنجان أبيض : 6.5جنيه

باذنجان عروس : 5 جنيهات

باذنجان رومي: 2-4 جنيهات

الليمون: 7-16 جنيها

فلفل شطة : 6-8 جنيهات

فلفل رومى :6- 8 جنيهات

بسلة سكري :10 جنيهات

سبانخ بلدي: 6 جنيهات

كرنب : 10 جنيهات

خس بلدي : 2 جنيه

بصل أخضر: 2 جنيه

كبوتشا بلدي: 4 جنيهات

الخضرة : 3 حزم 2 جنيه

الجرجير :1 جنيه

ورق عنب : 18 جنيها

الثوم : 30جنيها

وكشف الجولة عن استمرار ارتفاع أسعار الفاكهة فى الأسواق نتيجة ارتفاع معدل التصدير من جانب وزيادة الاستهلاك خلال رمضان ، وفيما يلي أسعار الفاكهة فى الأسواق المصرية .

أسعار الفاكهة

تفاح أصفر : 20 جنيها

التفاح السكرى الأحمر : 20 جنيها

الموز البلدي : 10 جنيهات

جوافة : 13 جنيها

خوخ بلدى : 12 جنيها

بلح جاف : 18 جنيها

تمر : 25 جنيها

كيوى : 25 جنيها

مشمس: 20جنيها

توت بلدى : 10 جنيهات

فراولة : 10 جنيهات

برتقال بلدى : 8 جنيهات