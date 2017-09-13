تعرف علي أحدث أسعار نيسان صني و سنترا

أحمد عوض
رفعت شركة نيسان – إيجيبت، أسعار طرازت صني وسنترا، بمقدار يتراوح ما بين 4 و 5 آلاف، بمختلف الفئات خلال الفترة من أغسطس الماضي حتي الآن.
وصعدت أسعار “نيسان صني”، بمقدار 4 آلاف جنيه، لتبلغ 203 ألف جنيه لفئة A/T مقابل 199.
ووصلت أسعار صني فئة A/T EX إلي 214 ألف جنيه مقارنة بـ 210، وسجلت صني فئة الـ A/T Super Saloon، نحو 224 ألف جنيه بدلا من 220.
وارتفعت أسعار “نيسان سنترا”، بواقع 5 آلاف جنيه، لتبلغ سنترا فئة A/T نحو 280 ألف جنيه مقابل 275.
وصعدت أسعار سنترا فئة A/T F/O إلى 295 ألف جنيه مقارنة بـ 290 خلال أغسطس الماضي.
وأبقت نيسان إيجيبت على أسعار طرزات قشقاي عند مستوي 405 آلاف جنيه لفئة الـ A/T H/L، و نحو 425 ألف لفئة الـ “sport.
ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار طرازات نيسان- إيجيبت خلال الشهر الجاري:
العلامة التجارية
الطراز
الفئة
أسعارأغسطس
أسعار سبتمبر
مقدار التغير
نسبة التغير%
نيسان
صني
A/T
199
203
4.000
2
A/T EX
210
214
4.000
1.9
A/T Super Saloon
220
224
4.000
1.9
سنترا
A/T
275
280
5.000
1.8
A/T F/O
290
295
5.000
1.7
قشقاي
A/T H/L
405
405
–
–
A/T Sport
425
425
–
–