سيــارات

تعرف علي أحدث أسعار نيسان صني و سنترا

أحمد عوض رفعت شركة نيسان - إيجيبت، أسعار طرازت صني وسنترا، بمقدار يتراوح ما بين 4 و 5 آلاف، بمختلف الفئات خلال الفترة من أغسطس الماضي حتي الآن. وصعدت أسعار "نيسان صني"، بمقدار 4 آلاف جنيه، لتبلغ 203 ألف جنيه…

13 سبتمبر، 2017 13 سبتمبر، 2017

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أحمد عوض

رفعت شركة نيسان – إيجيبت، أسعار طرازت صني وسنترا، بمقدار يتراوح ما بين 4 و 5 آلاف، بمختلف الفئات خلال الفترة من أغسطس الماضي حتي الآن.

وصعدت أسعار “نيسان صني”، بمقدار 4 آلاف جنيه، لتبلغ 203 ألف جنيه لفئة A/T مقابل 199.

ووصلت أسعار صني فئة A/T EX إلي 214 ألف جنيه مقارنة بـ 210، وسجلت صني فئة الـ A/T Super Saloon، نحو 224 ألف جنيه بدلا من 220.

وارتفعت أسعار “نيسان سنترا”، بواقع 5 آلاف جنيه، لتبلغ سنترا فئة A/T نحو 280 ألف جنيه مقابل 275.

وصعدت أسعار سنترا فئة A/T F/O إلى 295 ألف جنيه مقارنة بـ 290 خلال أغسطس الماضي.

وأبقت نيسان إيجيبت على أسعار طرزات قشقاي عند مستوي 405 آلاف جنيه لفئة الـ A/T H/L، و نحو 425 ألف لفئة الـ “sport.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار طرازات نيسان- إيجيبت خلال الشهر الجاري:

العلامة التجارية

الطراز

الفئة

أسعارأغسطس

أسعار سبتمبر

مقدار التغير

نسبة التغير%




نيسان



صني

A/T

199

203

4.000

2

A/T EX

210

214

4.000

1.9

A/T Super Saloon

220

224

4.000

1.9

سنترا

A/T

275

280

5.000

1.8

A/T F/O

290

295

5.000

1.7

قشقاي

A/T H/L

405

405

A/T Sport

425

425



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