تعرف علي أحدث أسعار نيسان صني و سنترا

أحمد عوض



رفعت شركة نيسان – إيجيبت، أسعار طرازت صني وسنترا، بمقدار يتراوح ما بين 4 و 5 آلاف، بمختلف الفئات خلال الفترة من أغسطس الماضي حتي الآن.



وصعدت أسعار “نيسان صني”، بمقدار 4 آلاف جنيه، لتبلغ 203 ألف جنيه لفئة A/T مقابل 199.

ووصلت أسعار صني فئة A/T EX إلي 214 ألف جنيه مقارنة بـ 210، وسجلت صني فئة الـ A/T Super Saloon، نحو 224 ألف جنيه بدلا من 220.



وارتفعت أسعار “نيسان سنترا”، بواقع 5 آلاف جنيه، لتبلغ سنترا فئة A/T نحو 280 ألف جنيه مقابل 275.

وصعدت أسعار سنترا فئة A/T F/O إلى 295 ألف جنيه مقارنة بـ 290 خلال أغسطس الماضي.

وأبقت نيسان إيجيبت على أسعار طرزات قشقاي عند مستوي 405 آلاف جنيه لفئة الـ A/T H/L، و نحو 425 ألف لفئة الـ “sport.



ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار طرازات نيسان- إيجيبت خلال الشهر الجاري:

العلامة التجارية الطراز الفئة أسعارأغسطس أسعار سبتمبر مقدار التغير نسبة التغير%





نيسان



صني A/T 199 203 4.000 2 A/T EX 210 214 4.000 1.9 A/T Super Saloon 220 224 4.000 1.9 سنترا A/T 275 280 5.000 1.8 A/T F/O 290 295 5.000 1.7 قشقاي A/T H/L 405 405 – – A/T Sport 425 425 – –