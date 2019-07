تعرف علي أحدث أسعار طرازات نيسان إيجيبت

أحمد عوض:رفعت شركة نيسان - إيجيبت أسعار طرازتها، بمقدار يتراوح بين 1000 و5000 جنيه لمختلف الفئات، خلال الفترة الممتدة من مايو الماضي وحتي الأن.ارتفعت أسعار نيسان صني بمقدار 1000 جنيه، لتبلغ 199 ألف جنيه للفئة الأولي الـ A/T مقابل 198 ألف جنيه، فيما وصلت أسعار صني فئة الـA/T EX نحو 210 ألف جني



أحمد عوض: رفعت شركة نيسان – إيجيبت أسعار طرازتها، بمقدار يتراوح بين 1000 و5000 جنيه لمختلف الفئات، خلال الفترة الممتدة من مايو الماضي وحتي الأن. ارتفعت أسعار نيسان صني بمقدار 1000 جنيه، لتبلغ 199 ألف جنيه للفئة الأولي الـ A/T مقابل 198 ألف جنيه، فيما وصلت أسعار صني فئة الـA/T EX نحو 210 ألف جنيه، مقارنة بـ 208 ألاف جنيه، وسجلت صني فئة الـ A/T Super Saloon، نحو 220 ألف جنيه بدلا من 218 ألف جنيه. صعدت أسعار نيسان سنترا، بواقع 2000جنيه بمختلف الفئات، لتبلغ فئة الـA/T نحو 275 ألف جنيه، مقابل 273 ألف جنيه، فيما وصلت أسعار سنترا الفئة اﻷعلي A/T F/O نحو 290 ألف جنيه، مقارنة بـ 280 خلال مايو الماضي. وارتفعت أسعار طرزات نيسان قشقاي، بواقع 5000 جنيه، لتبلغ 405 ألاف جنيه لفئة الـ A/T H/L بدلا من 400 ألف جنيه، فيما وصلت إلى 425 ألف جنيه لفئة الـ”sport”، مقارنة بقيمة 420 ألف جنيه. وأرجع أكبر موزع لنيسان، ارتفاع أسعار طرزات العلامة اليابانية إلي زيادات التكلفة، ممثلة في زيادة ضريبة القيمة المضافة التى وصلت إلي 14% ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن ، وتوقع تراجع حجم مبيعات السوق بنسبة 55% خلال النصف الثاني من 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعن أداء مبيعات نيسان إيجيبت، فقد تمكنت من بيع ما يقرب من 8872 خلال فترة الخمسة أشهر الاولي من العام الجاري، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”