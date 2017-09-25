تعرف علي أحدث أسعار سينوفا

أحمد عوض
أعلنت شركة سينوفا إيجيبت، إحدى شركات مجموعة القصراوي – وكلاء العلامة الصينية سينوفا، عن أحدث أسعار طرازاتها خلال سبتمبر الحالى.
وارتفعت أسعار سينوفا x25 بمقدار 10 آلاف جنيه، لتصل فئة A/T H/L إلي 208 آلاف جنيه بدلاً من 198 ألفًا سابقًا، وبلغت قيمة سينوفا x25 فئة A/T Fashion نحو 219 ألف جنيه مقابل 209 آلاف.
وسجلت أسعار سينوفا x35 – فئة A/T نحو 245 ألف جنيه، بينما تقدر قيمة X35 فئة A/T Fashion بـ265 ألفا.
وبلغت أسعار سينوفا A1 فئة M/T نحو 155 ألف جنيه، وسجلت قيمة A1 فئة A/T نحو 177 ألف، وتقدر أسعار فئة A/T HB بـ 169 ألفًا، و149 ألف جنيه لفئة M/T HB.
ويوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لطرزات سينوفا خلال سبتمبر الحالي:
العلامة
الطراز
الفئة
أسعار سبتمبر
X25
A/T H/L
208
A/T Fashion
219
X35
A/T
245
A/T Fashion
265
A1
M/T
155
A/T
177
A/T HB
169
M/T HB
149