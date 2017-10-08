تعرف علي أحدث أسعار جيلي إيمجراند

أحمد عوض: أعلنت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل علامات هيونداي، ومازدا، وجيلي، عن رفع أسعار طرازات جيلي ايمجراند 7 بمقدار يصل إلي 3500 جنيه. ووفق القائمة السعرية الصادرة عن جي بي أوتو غبور لشهر أكتوبر الحالي؛ فإن أسعار جيلي…

أحمد عوض:

أعلنت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل علامات هيونداي، ومازدا، وجيلي، عن رفع أسعار طرازات جيلي ايمجراند 7 بمقدار يصل إلي 3500 جنيه.

ووفق القائمة السعرية الصادرة عن جي بي أوتو غبور لشهر أكتوبر الحالي؛ فإن أسعار جيلي إيمجراند 7 فئة “M/T GLS” تقدر بـ 164 ألفا و500 جنيه بدلًا من 161 ألف خلال أغسطس الماضي.

وتبلغ أسعار جيلي إيمجراند 7 فئة “M/T-Tinted glass”، نحو 165 ألفا و 500 جنيه مقابل 162 ألف، كما سجلت أسعار جيلي ايمجراند X7 نحو 315 ألف جنيه.

وكانت قد ازاحت جي بي غبور أوتو ، الستار عن الشكل الجديد من جيلي ايمجراند X7 خلال المعرض الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا، الذي عقد الشهر الماضي.

وتوضح القائمة السعرية أسعار جيلي خلال أكتوبر الحالي:

