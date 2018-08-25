تعرف علي أحدث أسعار تويوتا خلال أغسطس

المال - خاصرفعت شركة تويوتا ايجيبت، أسعار طرازات "كورولا" و"ياريس الهاتشباك"؛ بمقدار يتراوح ما بين 2 و6 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال أغسطس الحالي.وصعدت أسعار "كورولا" فئة المانيوال "M/T" إلي 304 آلاف بدلا من 300، ووصلت أسعار "كورولا" الفئة اﻷولي أوتوماتيك "A/T" إلي 321 ألف مقابل 317.و

المال – خاص

رفعت شركة تويوتا ايجيبت، أسعار طرازات “كورولا” و”ياريس الهاتشباك”؛ بمقدار يتراوح ما بين 2 و6 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال أغسطس الحالي.

وصعدت أسعار “كورولا” فئة المانيوال “M/T” إلي 304 آلاف بدلا من 300، ووصلت أسعار “كورولا” الفئة اﻷولي أوتوماتيك “A/T” إلي 321 ألف مقابل 317.

وارتفعت أسعار الفئة الثانية “Tinted Glass” إلي 361 ألف مقارنة بـ 357، وسجلت “كورولا” الفئة الثالثة “F/O” نحو 418 ألف مقابل 416، وجاءت فئة الهاي لاين بسعر 469 ألف مقارنة بـ 467.

وجاءت أسعار تويوتا ياريس “الهاتشباك” فئة المانيول بسعر 230 ألف، فيما صعدت أسعار “ياريس” فئة الأتوماتيك “A/T” إلي 324 ألفا بدلا من 318.

وأبقت “تويوتا ايجيبت” على أسعار “فورتشنر” دون تغيير خلال الشهر الحالي، لتبلغ الفئة اﻷولي “2WD” نحو 890 ألفا.

وسجلت الفئة الثانية ذات منظومة الدفع الرباعي “4WD” قيمة 965 ألفا، وقدرت أسعار الفئة اﻷعلي “F/O 4W 4.0” بنحو مليونا و100 ألفا.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار سيارات تويوتا خلال أغسطس:





العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار يوليو أسعار أغسطس مقدار التغير/ بألف جنيه تويوتا كورولا m/t 300 304 4 A/T 317 321 4 Tinted Glass 357 361 3 F/O 416 418 2 H/L 467 469 2 ياريس HB M/T 230 230 0 A/T 318 324 6 فورتشنر 2WD 890 890 0 4WD 2.7 965 965 0 F/O 4W 4.0 1.100.000 1.100.000 0

إعداد: المال المصدر: تويوتا ايجيبت