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تعرف علي أحدث أسعار تويوتا خلال أغسطس

المال - خاصرفعت شركة تويوتا ايجيبت، أسعار طرازات "كورولا" و"ياريس الهاتشباك"؛ بمقدار يتراوح ما بين 2 و6 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال أغسطس الحالي.وصعدت أسعار "كورولا" فئة المانيوال "M/T" إلي 304 آلاف بدلا من 300، ووصلت أسعار "كورولا" الفئة اﻷولي أوتوماتيك "A/T" إلي 321 ألف مقابل 317.و
5:38 م, السبت, 25 أغسطس 18 5:38 م, السبت, 25 أغسطس 18

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المال – خاص

رفعت شركة تويوتا ايجيبت، أسعار طرازات “كورولا” و”ياريس الهاتشباك”؛ بمقدار يتراوح ما بين 2 و6 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال أغسطس الحالي.

وصعدت أسعار “كورولا” فئة المانيوال “M/T” إلي 304 آلاف بدلا من 300، ووصلت أسعار “كورولا” الفئة اﻷولي أوتوماتيك “A/T” إلي 321 ألف مقابل 317.

وارتفعت أسعار الفئة الثانية “Tinted Glass” إلي 361 ألف مقارنة بـ 357، وسجلت “كورولا” الفئة الثالثة “F/O” نحو 418 ألف مقابل 416، وجاءت فئة الهاي لاين بسعر 469 ألف مقارنة بـ 467.

وجاءت أسعار تويوتا ياريس “الهاتشباك” فئة المانيول بسعر 230 ألف، فيما صعدت أسعار “ياريس” فئة الأتوماتيك “A/T” إلي 324 ألفا بدلا من 318.

وأبقت “تويوتا ايجيبت” على أسعار “فورتشنر” دون تغيير خلال الشهر الحالي، لتبلغ الفئة اﻷولي “2WD” نحو 890 ألفا.

وسجلت الفئة الثانية ذات منظومة الدفع الرباعي “4WD” قيمة 965 ألفا، وقدرت أسعار الفئة اﻷعلي “F/O 4W 4.0” بنحو مليونا و100 ألفا.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار سيارات تويوتا خلال أغسطس:

العلامة التجارية

الطراز

الفئة

أسعار يوليو

أسعار أغسطس

مقدار التغير/ بألف جنيه

تويوتا

كورولا

m/t

300

304

4

A/T

317

321

4

Tinted Glass

357

361

3

F/O

416

418

2

H/L

467

469

2

ياريس HB

M/T

230

230

0

A/T

318

324

6

فورتشنر

2WD

890

890

0

4WD 2.7

965

965

0

F/O 4W 4.0

1.100.000

1.100.000

0

إعداد: المال                                    المصدر: تويوتا ايجيبت

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