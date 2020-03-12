تعرف علي آخر حالات الإصابة والشفاء من «كورونا» بالصين

وتابع أن اجمالي حالات الإصابة القائمة بفيروس كورونا هناك تبلغ نحو ١٤.٨٣١ حالة " تحت العلاج حاليا ".

قال نائب السفير الصيني بالقاهرة ، شياو جين جنغ ، إنه وفقا لآخر الإحصائيات ؛ بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين نحو ٨٠.٧٩٣ حالة إصابة؛ في حين وصلت حالات الشفاء إلي ٦٢.٧٩٣ حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات هناك جراء الفيروس نحو ٣.٦٩ حالة .

وتابع أن اجمالي حالات الإصابة القائمة بفيروس كورونا هناك تبلغ نحو ١٤.٨٣١ حالة ” تحت العلاج حاليا “.

ولفت إلي أن نسبة الوفاة جراء الفيروس بالصين تبلغ نحو ٣.٩٪ بينما تبلغ نسبة الشفاء منه نحو ٧٧٪.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم عبر الإنترنت.