تعرف عليها .. توصيات بشراء أسهم 3 شركات في البورصة المصرية بالوقت الراهن

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء 3 أسهم في البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، في ظل توقعاتها بتحقيق مستهدفات صاعدة .

وكان السهم الأول هو “سبيد ميديكال”، إذ أوضحت أنهُ صعد بجلسة أمس بواقع 6.9% وتخطى مستوى المقاومة الأفقية 0.48 جنيه، وقالت إن هذا يُشير إلي احتمالية الصعود لنطاق المتاجرة مع مستوى 0.52 جنيه، وتجاوزها سيدفعه للصعود عند 0.60 ثم 0.65 جنيه .

وأيضًا نصحت بشراء سهم شركة المطورون العرب، وأشارت إلي أنه صعد بجلسة أمس بواقع 11.4% وتخطى مستوى المقاومة الأفقية عند 1.10 جنيه، مدعومًا بأحجام تداول مرتفعة، وقالت إن هذا يُشير إلي احتمال التحرك لأعلى نحو 1.35 ثم 1.60 جنيه .

وتمثل السهم الثالث في المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ولفتت بحوث “نعيم القابضة”، إلي أنه أغلق أمس على صعود 11.2% أعلى من مقاومة 0.34 جنيه، وتزامن ذلك مع تحسن أحجام التداول .

وقالت إنه بناء على ذلك فإن التماسك والثبات أعلى من ذلك المستوى سوف يعزز من احتمال التحرك لأعلى صوب 0.37 ثم 0.41 جنيه.

واستهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، بنحو 0.3%، مسجلا 24143 نقطة، وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.94%، ليسجل 5170 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100″، بنسبة 0.83%، عند 7500 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 170، ارتفع 53، وتراجع 9، فيما استقر 108دون تغيير.



