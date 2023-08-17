تعرف عليها.. أسعار الكهرباء وشرائحها بعد قرار الحكومة بتثبيتها حتي يناير المقبل

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه مساء اليوم عن تثبيت أسعار الكهرباء لجميع القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

وأضاف المجلس في بيانه الصادر أنه تم استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتثبيت أسعار الكهرباء المُطبقة حاليا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير المقبل وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفا لمدة 18 شهرا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

وتقوم المالي في التقرير التالي برصد أسعار الكهرباء الحالية وفقا للشرائح لكل قطاع وهي كالتالي:

أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا).

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا).

الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش).

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا).

الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا).

الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا.

أسعار الكهرباء للمحلات التجارية

الشرحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا).

الشرحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (120 قرشًا).

الشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات (140 قرشًا).

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرشًا.

تكلفة الري على الجهد المنخفض 95 قرشًا للكيلو وات.

وكانت الحكومة أعلنت العام الماضي استمرار ثبات أسعار الكهرباء لمدة عام ينتهي في يوليو 2023 لتقوم بزيادة المدة 6 أشهر مجدداً حتي يناير المقبل.