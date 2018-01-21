تعرف على 9 لاعبين سعوديين انضموا لليجا اﻹسبانية

علي المصري تواجد ‏25 عضوًا من أعضاء رابطة "الليجا" الإسبانية مساء اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض لحضور مراسم توقيع إعارة لاعبين سعوديين في الدوري الإسباني بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، وذلك في خطوة احترافية فريدة…

علي المصري

تواجد ‏25 عضوًا من أعضاء رابطة “الليجا” الإسبانية مساء اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض لحضور مراسم توقيع إعارة لاعبين سعوديين في الدوري الإسباني بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، وذلك في خطوة احترافية فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وتم بالفعل توقيع عقود انتقال بعض اللاعبين السعوديين بعد موافقة أنديتهم، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وتحديدا حتي نهاية الموسم الجاري.

وانتقل ‏فهد المولد من اتحاد جدة إلى ليفانتي، وسالم الدوسري من الهلال إلى فياريال، وصانع الألعاب يحيى الشهري من النصر إلى ليجانيس.

فيما انتقل لاعب الوسط نوح الموسى من الفتح إلى بلد الوليد، واللاعب الشاب عبدالله الحمدان مهاجم الشباب إلى سبورتينج خيخون، كما انتقل عبدالمجيد الصليهم لاعب الشباب إلى رايو فاييكانو.

وانضم بعض اللاعبين “المواليد” الذين تم اكتشافهم مؤخرا وهم مروان عثمان الذي وقع عقدًا احترافيًا مع ليجانيس، وجابر عيسى مع فياريال، وعلي النمر مع نومانسيا.

ومن ضمن الاتفاق أن ‏الأندية الإسبانية لن تدفع رواتب اللاعبين المنضمين من الدوري السعودي حيث ستتحمل هيئة الرياضة رواتب اللاعبين وذلك لتحسين مستواهم قبل المشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل بالإضافة الى تعزيز العلامة التجارية لليجا بالمنطقة.

وقال المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في كلمة ألقاها نيابةً عنه مستشاره قصي الفواز: “كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية، ونحن نلتزم مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنح هؤلاء الشباب فرصة لتحقيق أهدافهم ولعب كرة القدم على أعلى مستوى ممكن”

وأضاف: “هدف الهيئة المستمر والطويل الأجل هو تطوير كرة القدم ورفع مستواها في المملكة مع إنشاء جيل جديد من لاعبي كرة القدم، وبالنسبة للأندية الإسبانية، فإن إضافة لاعبين من السعودية، يعني زيادة الانتشار في العالم العربي”.

وأكمل: “الليجا بالفعل من أكثر الدوريات العالمية شعبية في المنطقة، ومن المؤكد أن دمج لاعبين من المملكة العربية السعودية في كل من أندية الدرجة الأولى والثانية يزيد الفرص الاستثمارية التجارية”.