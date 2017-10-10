تعرف على 8 منتخبات متأهلة للمحلق الأوروبى

- القرعة 17 أكتوبر.. ولقاءات الذهاب والعودة 9 و14 نوفمبر على المصرى ستخوض ثمانية منتخبات أوروبية ملحق القارة العجوز، المؤهل لكأس العالم "روسيا 2018"، عقب احتلالها المركز الثانى فى مجموعاتها، حسبما تنص لوائح التصفيات، التى تقضي بتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأولى مباشرة إلى النهائيات،

– القرعة 17 أكتوبر.. ولقاءات الذهاب والعودة 9 و14 نوفمبر





على المصرى

ستخوض ثمانية منتخبات أوروبية ملحق القارة العجوز، المؤهل لكأس العالم “روسيا 2018″، عقب احتلالها المركز الثانى فى مجموعاتها، حسبما تنص لوائح التصفيات، التى تقضي بتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأولى مباشرة إلى النهائيات، على أن تلعب أفضل 8 منتخبات حصلت على المركز الثاني من المجموعات التسع، الملحق الأوروبي.

وتأهلت السويد عن المجموعة الأولى “19 نقطة”، وسويسرا عن الثانية “27 نقطة”، وإيرلندا الشمالية عن الثالثة “19 نقطة”، وإيرلندا عن الرابعة “19 نقطة”، والدنمارك عن الخامسة “20 نقطة”، وإيطاليا عن السابعة “23 نقطة”، واليونان عن الثامنة “19 نقطة” وكرواتيا عن الرابعة “20 نقطة”.

ولم يستطع منتخب سلوفاكيا التأهل للمحلق الأوروبى، بفارق نقطة واحدة، بعدما توقف رصيدها فى المجموعة السادسة عند 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن كل من السويد وإيرلندا الشمالية وإيرلندا واليونان.

ومن المقرر أن يجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرعة الملحق الفاصل الأوروبي المؤهل للمونديال، يوم 17 أكتوبر الحالى، لتتأهل 4 منتخبات أوروبية أخرى إلى المونديال، إلى جانب المنتخبات التسعة المتأهلة مباشرة عبر التصفيات.

وستقام القرعة في زيوريخ، وستشهد تقسيم المنتخبات الثماينة المنافسة في الملحق، إلى مستويين يضم كل منهما 4 منتخبات، ويعتمد التقسيم على تصنيف الفيفا للمنتخبات، في نسخته شهر أكتوبر، وستسحب القرعة، بحيث يلتقي منتخبا من المستوى الأول مع آخر من المستوى الثاني، ذهابا وإيابا في يومي 9 و14 نوفمبر المقبل.

ويتنافس في الملحق الفاصل الأوروبي، المنتخبات الـ 8 الأفضل من بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع بالتصفيات الأوروبية، بعد تأهل رؤوس المجموعات مباشرة إلى النهائيات.