تعرف على 4 عقوبات تنتظر المزارعين الممتنعين عن توريد الأرز

يتعرض مزارعو الأرز الممتنعون عن توريد طن واحد عن كل فدان لـ 4 عقوبات، الأولى عدم السماح بزراعة الأرز الموسم القادم وعدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية لمدة عام لجميع أنواع الزراعات، كما يعد عدم تسليم المزارع لكميات الأرز بالحد الأدني المقرر وهو واحد طن للفدان مخالفة تموينية ويتم احتساب قيمة الأرز الشعير بقيمة 10 آلاف جنيه لكل طن يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

واطلعت “المال ” علي منشور صادر عن محافظة كفر الشيخ أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 59 من المرسوم بقانون (59 لسنة 1975 ) الخاص بشئون التموين.

وأضاف المنشور أنه يتم التوريد الأرز الشعير موسم حصاد 2022 لحساب هيئة السلع التموينية اعتبارا من 25 أغسطس إلي 15 ديسمبر 2022 وأن يتم التوريد بمعدل واحد طن عن كل فدان.

وكشف المنشور أنه طبقا لأسعار التوريد فهي كالتالي الأرز الرفيع 6500 جنيه للطن والأرز العريض 6750 جنيها للطن، فضلا عن حافز نقل بقيمة 100 جنيه للطن، كما يتيم سداد قيمة الأرز المسوق من المزارعين خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم عن طريق الجهة المستلمة.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه سيتم توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين بسعر 6600 لطن أرز الشعير رفيع الحبة و6850 جنيها للطن عريض الحبة، كما أن الوزارة حريصة على صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.

وأوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز في الأسواق شهدت انخفاضا بنسبة 10% خلال الأيام الماضية ومع بداية شهر سبتمبر المقبل فإن هناك توقعات بأن تتراوح تخفيضات سعر الأرز من 10 إلى 30% نتيجة دخول الموسم الجديد وحصاد المحصول المحلى، حيث من المتوقع إنتاج كميات من الأرز الشعير هذا الموسم تتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن شعير بما يعادل حوالى من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض وأن هذه الكمية تكفى احتياجات المواطنين لمده عام.