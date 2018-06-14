تعرف على 17 وظيفة سابقة لوزير المالية الجديد

مها أبو ودن يعتبر الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، من أفضل الخبراء الاكتواريين فى منطقة الشرق الأوسط ككل، وقد تقلّد نحو 17 وظيفة مختلفة سابقة على منصبه الحالى كوزير للمالية كان آخرها نائبًا لوزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة. وص

مها أبو ودن





يعتبر الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، من أفضل الخبراء الاكتواريين فى منطقة الشرق الأوسط ككل، وقد تقلّد نحو 17 وظيفة مختلفة سابقة على منصبه الحالى كوزير للمالية كان آخرها نائبًا لوزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة.

وصباح اليوم تم الإعلان بشكل رسمى على تولى معيط منصب وزير المالية فى الحكومة الجديدة، خلفًا لعمرو الجارحى الوزير السابق فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وهو نفس الوزير الذى كان قد أدى معه معيط اليمين الدستورية فى مارس 2016 كنائب لوزير المالية أمام رئيس الجمهورية.

تقلَّد معيط قبل ذلك عددًا من المناصب الحكومية المهمة نظرًا لبراعته فى ملف الأجور والتأمين، فضلًا عن كونه من أبرز الخبراء الاكتواريين على مستوى الشرق الأوسط، ومن بين تلك الوظائف مساعد وزير المالية عام 2015/ 2016، ومساعد أول وزير الصحة، ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وقائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ورئيس الإدارة الاكتوارية الحكومية المصرية، ومساعد وزير المالية فى الفترة من عام 2009 حتى عام 2013، ومستشار وزير المالية، ومدير تنفيذى لمعهد التأمين المصرى، وخبير استشارى بالهيئة العامة للرقابة المالية، وكبير محاضرين للعلوم الاكتوارية والرياضيات المالية ومدير برنامج العلوم الاكتوارية بجامعة جالاسكو اسكتلندا، ومحاضر منتدب ومدير برنامج التأمين وإدارة المخاطر بجامعة برمنجهام بإنجلترا، ومحاضر منتدب فى جامعات المستقبل وتجارة أسيوط وإدارة أعمال أسيوط والمعهد لعالمى للفنادق بالغردقة وكلية التجارة بالأكاديمية الحديثة، ومحاضر فى الأساليب الكمية ومدير برنامج الرياضات المائية والعلوم بجامعة سيتى بلندن، ومساعد محاضر للإحصاء والأساليب، وإخصائى اكتتاب وتسوية تعويضات بشركة المهندس للتأمين.

معيط من مواليد شهر أغسطس عام 1962، وحصل على عدد كبير من المؤهلات الدراسية أبرزها دكتوراه فى العلوم الاكتوارية جامعة سيتى بلندن وهو خريج كلية تجارة جامعة القاهرة عام 1984.