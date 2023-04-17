تعرف على 16 نصيحة من «حماية المستهلك» بشأن شراء وإعداد الفسيخ والرنجة

قدم جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين أثناء شراء الأسماك المملحة منها: «الرنجة والفسيخ والسردين» خاصة أنها تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين في أيام الاحتفالات بشم النسيم وعيد الفطر المبارك لعدم إصابة المواطنين بأي أعراض تسمم أو شراء سلع فاسدة تضر بصحتهم.

ويحذر الجهاز المواطنين من عدم شراء الأسماك

المملحة إلا من خلال المحال التجارية المعروفة والتأكد من أنها سليمة وليست فاسدة وعدم ظهور أي علامات تغير في الخواص الطبيعية الخاصة بتلك الأسماك لعدم الإصابة بالتسمم.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وتنشر «المال» في السطور التالية 16 نصيحة قدمها جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء الأسماك خلال أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك وهي كالأتي:

شراء الأسماك من مصدر موثوق لتجنب الأسماك الملوثة وعدم شرائها من الشوارع أو الرصيف.

وضع الأسماك المملحة في الفريزر لمدة ٤٨ ساعة قبل تناولها نظرا لأن التجميد يقتل كثيرًا من الطفيليات.

غسل الأسماك المملحة جيدا بالماء الجاري قبل تناولها.

التأكد من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومراجعتها جيدا قبل عملية الشراء.

التأكد من امتلاء ظهرها ورائحتها الجيدة.

التخلص من رأس الأسماك وأحشاءها قبل وضعها للتناول في المنزل.

وضع الأسماك في ليمون وخل وزيت وتركها ليلة كاملة لقتل البكتيريا كونه وسط حمضي.

تناول كميات قليلة من الأسماك المملحة وعدم الإكثار من تناولها.

منع الأطفال أقل من 3 أعوام من تناول أي قدر من الأسماك المملحة نهائيا.

لا ينصح بتناول الرنجة أو الفسيخ على العشاء أو الإفطار.

تناول كميات كبيرة من الخس والبصل الأخضر والجرجير والترمس خاصة أنهما يوجد بهما الفيتامينات والمعادن التي تحمي من مخاطر الإصابة بالتسمم.

ضرورة تناول الفاكهة بعد تناول الفسيخ والرنجة، لتقوية المناعة وامداد الجسم بالماء، كالبرتقال، والخوخ، والبرقوق، واليوسفي، والتفاح.

غسل الخضروات جيدا بماء جار ووضعها في ماء بخل وليمون لمدة ربع ساعة.

شوي الرنجة جيدا لأن عملية الشواء تقتل البكتريا.

تناول مشروبات صحية من الأعشاب مثل الشاي الأخضر والقرفة والقرنفل.

تناول الماء للتخفيف على الكبد ومساعدته في التعامل مع كل هذه الكمية من الملح في الجسم وتجنب تناول المياه الغازية بكثرة.

في حالة ظهور أعراض مثل الإسهال أو الشعور بضيق في التنفس أو شلل في إحدى العضلات، لابد من الذهاب للطبيب فورا او الاتصال بالخط الساخن 137 لوزارة الصحة.

ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.

«مصادر»: حملات مكثفة على مصانع الرنجة والفسيخ في المحافظات للتأكد من سلامة المنتج قبل طرحه في الأسواق

في السياق ذاته، أكد مصدر مسئول داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز أجرى عدة حملات مكثفة على مصانع الرنجة والفسيخ الفترة الماضية للتأكد من توافر الشروط الصحية التي وضعتها الصحة وهيئة سلامة الغذاء للأسماك المملحة، بالإضافة إلى أخذ عينات عشوائية من تلك المصانع لفحصها والتأكد من سلامتها قبل طرحها في الأسواق.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية قاموا بالمرور على كافة مصانع الرنجة والفسيخ وبعض المحال المخصصة لبيع الأسماك في المحافظات، إذ تم التنبية عليهم بالالتزام بالشروط والمواصفات الموضعة بالأسماك وضرورة التأكد من صلاحيتها قبل بيعها للمواطنين.

وأشارت إلى أن الجهاز نشر تلك النصائح لتوعية المواطنين من بعض المصانع الغير مرخصة التي تقوم بطرح منتجات للأسماك والفسيخ والرنجة والسردين بطريقة غير صحية تؤثر على صحتهم، لافتا إلى أن الجهاز يقوم بتوعية المواطنين بضرورة الشراء من أماكن معلومة حرصا على صحتهم وإمكانية الوصول إلى هذه الأماكن في حال حدوث أي مضاعفات.

ولفتت إلى أنه في حال الشراء من الباعة الجائلين لا يمكن التوصل إليهم في حال وجود أي ضرر أو شكوى متعلقة بالمنتج، لافتة إلى أن الجهاز يقوم بمتابعة كل المنتجات المتعلقة بالعيد حرصا من الجهاز على صحة وحياة المواطنين خلال الاحتقالات بالأعياد.