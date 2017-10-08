تعرف على 14 منتخبا ضمنت التأهل لنهائيات كأس العالم 2018

متابعات:حجز المنتخب المصري المقعد الرابع عشر للمنتخبات التي ضمنت تأهلها بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعد تغلبه على الكونغو بهدفي صلاح. كما تأهل المنتخب البولندي هو الآخر على حساب نظيره المونتينيغري، إثر تغلبه عليه (2-0)، ضمن مباريات الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

متابعات:

حجز المنتخب المصري المقعد الرابع عشر للمنتخبات التي ضمنت تأهلها بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعد تغلبه على الكونغو بهدفي صلاح. كما تأهل المنتخب البولندي هو الآخر على حساب نظيره المونتينيغري، إثر تغلبه عليه (2-0)، ضمن مباريات الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وضمنت حتى الآن أربعة عشر منتخبا تأهلها إلى مونديال روسيا وهي: السعودية ومصر والبرازيل واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وبلجيكا وألمانيا وإنجلترا وأسبانيا وبولندا والمكسيك وكوستاريكا ونيجيريا، إضافة إلى روسيا المستضيف.

وتبقت 17 بطاقة مونديالية لم يتم حسمها حتى الآن، منها 3 بطاقات بالإمكان حجزها لمنتخبات عربية هي تونس والمغرب وسوريا.

وتختتم الاثنين والثلاثاء تصفيات أوروبا وأميركا الجنوبية وكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، ويشهد نوفمبر ختام تصفيات افريقيا وإقامة ملحقين دوليين بين نيوزيلندا وخامس أميركا الجنوبية، ورابع كونكاكاف والمتأهل من الملحق الآسيوي.

لائحة بالمنتخبات التي ضمنت تأهلها الى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا حتى الأن:

روسيا (البلد المضيف)

ألمانيا

إسبانيا

إنجلترا

بلجيكا

بولندا

السعودية

إيران

اليابان

كوريا الجنوبية

البرازيل

نيجيريا

مصر

المكسيك

كوستاريكا