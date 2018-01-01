تعرف على 13 قرارا جديدا لمجلس إدارة الأهلى

على المصرى: قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قبول اعتذار اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الاستمرار في منصبه، وتعيين العميد محمد مرجان، خلفا له. كان مجلس القلعة الحمراء، قد أجل حسْم ملف المدير التنفيذي الجديد لحين انتهاء فترة التسليم وال



على المصرى:



قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قبول اعتذار اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الاستمرار في منصبه، وتعيين العميد محمد مرجان، خلفا له.

كان مجلس القلعة الحمراء، قد أجل حسْم ملف المدير التنفيذي الجديد لحين انتهاء فترة التسليم والتسلّم، ورحب اللواء شيرين شمس، مؤكدا أنه تحت أمر النادي لمدة أسبوع مقبل، لتوفير أي متطلبات إدارية للمجلس الحالي، والإدارة التنفيذية، وأكد عدلي القيعي، المتحدث باسم المجلس، أن “شمس” سوف يعمل خلال الأسبوع المقبل على تسليم المدير التنفيذي الجديد جميع ملفات ومهام العمل.

وأصدر المجلس خلال اجتماعه أمس الأحد، قرارا بتعيين اللواء حسن مسعود، مديرًا لمقر النادي بمدينة نصر، وعودة محمود حزين، لمهام مدير الأمن، بعدما تولّى مهام مدير المقر بجانب مهامه في الفترة الماضية، قبل تعيين مسعود.

واعتمد المجلس تصور هيكل النشاط الرياضي، الذي قدمته لجنة تطوير النشاط الرياضي، برئاسة محمد الغزاوي، الذى ينص على أن يكون جهاز النشاط الرياضي إدارةً مستقلةً عن الإدارة التنفيذية، يرأسها مدير النشاط الرياضي، وأن يكون لمدير النشاط نائبان، الأول للشئون المالية، والثانٍ للشئون الفنية والإدارية، بالإضافة لمدير للنشاط الرياضي في مقر الجزيرة، ومدير للنشاط الرياضي في فرع الشيخ زايد.

ومن المقرر أن يتولى نائب مدير عام النشاط الرياضي للشئون الفنية والإدارية مهام مدير النشاط الرياضي في مقر الجزيرة والإشراف على مديريْ النشاط في مدينة نصر والشيخ زايد، ومن المقرر أن يتم تعيين مسئول مراقبة لكل مجموعة من الألعاب، للتأكد من حالة الانضباط في العمل والسلوك، وتحقيق الأهداف الرياضية، كما قرر المجلس تقسيم ألعاب النشاط الرياضي إلى ثلاث مجموعات، كالتالي:

–المجموعة الأولى: “كرة السلة–كرة الطائرة–كرة اليد–الرياضة للجميع”

–المجموعة الثانية: “ألعاب الماء–ألعاب القوى–ذوى الاحتياجات الخاصة”

–المجموعة الثالثة: “تنس أرضي–تنس طاولة–إسكواش–كاراتيه–جمباز”

واستقر الرأى داخل المجلس على تشكيل لجنة لبحث التجديد للمديرين والعاملين في النادي من عدمه، وتعمل اللجنة على بحث التجديد للعاملين والمديرين، من خلال تقرير عام عن أداء العاملين والمديرين يتم تقديمه لمجلس الإدارة نهاية هذا الشهر، ويرأس اللجنة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وعضوية إبراهيم الكفراوي ومهند مجدي، عضويْ مجلس الإدارة.

وستشكل لجنة لوضع لائحة نظام أساسي جديدة للنادي، على أن يتم إعادة طرح اللائحة الجديدة على الجمعية العمومية، فور الانتهاء من إعدادها، وتتكون اللجنة من المستشار محمود فهمي رئيسًا، والعامري فاروق نائبًا، وعضوية إبراهيم الكفراوي ومحمد الجارحي وطارق قنديل والمستشار سعد شلبي والمستشار حلمي عبدالرازق.

وقرر المجلس انتداب عضويْن من الجهاز المركزي للمحاسبات، للتأكد من سلامة الإجراءات والشفافية في كل المزايدات والمناقصات، وعضويْن من هيئة النيابة الإدارية، لإجراء التحقيقات في أي مشكلة تحدث تتعلق بالأعضاء أو العاملين.

وتشكيل لجنة لعمل برنامج خاص بالتليفون المحمول «Application»، لتسهيل التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، وتلقي كل الاقتراحات والشكاوي، وذلك تفعيلًا لبرنامج عائلة الأهلي، ويرأسها خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وعضوية محمد الدماطي، ومحمد الجارحي، والدكتور محمد سراج الدين أعضاء مجلس إدارة النادي، والمهندس كمال محسن مدير الإدارة الإلكترونية بالنادي.

وعلى صعيد النشاط الرياضى، قرر المجلس الموافقة على مشاركة الفريق الأول لكرة السلة “رجال”، في بطولة دبي الودية الدولية، التى تقام خلال الفترة من 17 وحتى 25 من يناير الجاري، والموافقة على مشاركة فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي، تحت 13 عام، في بطولة دبي التي تقام خلال شهر فبراير المقبل، وإسناد رئاسة البعثة خلال البطولة، للمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي.

وأسند المجلس رئاسة بعثة فرق الغطس بالنادي خلال بطولة هولندا، إلى الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس الإدارة، بعد الموافقة على مشاركة فريق الغطس في بطولة هولندا، المقرر لها في الفترة من 30 يناير وحتى 6 من فبراير المقبل.

وتكليف إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، بمهمة تمثيل النادي الأهلي في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لعام 2017، الذى يقام يوم 4 من يناير الجاري بمدينة أكرا الغانية، والتي يتنافس فيها الأهلي للحصول على لقب «أفضل نادٍ» في العام المنقضي.

وأسند ملف إنشاء صالة الكاراتيه الجديد بمقر النادي بالجزيرة إلى مكتب الاستشاري حسين صبور، لوضع التصورات والرسومات الهندسية، وتحديد المتطلبات الفنية والمالية، لبدء عملية إنشاء صالة الكاراتيه، واعتماد ملف تطوير صالة الكاراتيه بمدينة نصر، وتكييف الصالة، لنفس المكتب الاستشاري، والبدء في وضع التصور المالي النهائي.