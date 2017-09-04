تعرف على ولاعة آيفون‎

خاص ـ المال: يبدو أن الخيال أصبح أمرا واقعيا فكثير منا لا يتخيل تركيب ولاعة في هاتفه إلا أن شركه أبل الأمريكية وشركة "زي.في.أي" المتخصصة في صناعة ملحقات الهواتف الذكية والحواسيب، يتعاونان علي تحقيقه. وذكر موقع " بي جي آر" التقني أن الولاعة يبلغ ثمنها 15 دولارا على شكل شريحة في حافظة مخصصة لهاتف آي

خاص ـ المال:

يبدو أن الخيال أصبح أمرا واقعيا فكثير منا لا يتخيل تركيب ولاعة في هاتفه إلا أن شركه أبل الأمريكية وشركة “زي.في.أي” المتخصصة في صناعة ملحقات الهواتف الذكية والحواسيب، يتعاونان علي تحقيقه.

وذكر موقع ” بي جي آر” التقني أن الولاعة يبلغ ثمنها 15 دولارا على شكل شريحة في حافظة مخصصة لهاتف آيفون.

وتقول الشركة إن شكل الولاعة يبدو طبيعيا ولا يغير من هيئة الآيفون، كما أنها مزودة بطبقة عازلة تمنع امتداد الحرارة للهاتف، علاوة على أنها مزودة في الجزء العلوي بأداة قادرة على فتح الزجاجات.

ويمكن شحنها كهربائيا فلا تحتاج إلى غاز أو سوائل، كما أنها موفرة للطاقة، ويمكنها إشعال 450 سيجارة قبل إعادة شحنها مرة أخرى.