تعرف على وضع بوتين بعد مصافحته مصاب بكورونا

كشف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات يمتنع عن المصافحة باليد ويمارس العمل عن بعد بقدر الإمكان.

جاء ذلك في تصريحات لبيسكوف اليوم الأربعاء ردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان الرئيس بوتين وجميع من زار معه قبل أسبوع مستشفى “كوموناركا” الخاص بعلاج مرضى “كورونا” في موسكو سيخضعون لعزل ذاتي بعد إصابة كبير أطباء هذا المستشفى دينيس بروتسينكو بالفيروس.

وأضاف وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، نحن نتوخى جميع الاحتياطات ونتجنب عقد اجتماعات ونحاول العمل عن بعد قدر الإمكان.

وتابع، إن الرئيس بوتين يسعى هذه الأيام أن يفعل كل شيء عن بعد وتخلى عن المصافحة باليد، مؤكدا أن الرئيس الروسي يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس “كورونا”.