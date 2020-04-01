سيـــاســة

تعرف على وضع بوتين بعد مصافحته مصاب بكورونا

بعد زيارته مستشفى "كوموناركا"
المال - خاص 7:10 م, الأربعاء, 1 أبريل 20 7:10 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات يمتنع عن المصافحة باليد ويمارس العمل عن بعد بقدر الإمكان.

جاء ذلك في تصريحات لبيسكوف اليوم الأربعاء ردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان الرئيس بوتين وجميع من زار معه قبل أسبوع مستشفى “كوموناركا” الخاص بعلاج مرضى “كورونا” في موسكو سيخضعون لعزل ذاتي بعد إصابة كبير أطباء هذا المستشفى دينيس بروتسينكو بالفيروس.

وأضاف وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، نحن نتوخى جميع الاحتياطات ونتجنب عقد اجتماعات ونحاول العمل عن بعد قدر الإمكان.

وتابع، إن الرئيس بوتين يسعى هذه الأيام أن يفعل كل شيء عن بعد وتخلى عن المصافحة باليد، مؤكدا أن الرئيس الروسي يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس “كورونا”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

فيروس كورونا يؤجل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في روسيا

المال - خاص 5:10 م, الأربعاء, 25 مارس 20

رئيس الوزراء الروسي يتقدم باستقالته.. وبوتين: الحكومة لم تحقق الأهداف المحددة

المال - خاص 5:52 م, الأربعاء, 15 يناير 20

السيسي يبحث مع بوتين الأزمة في ليبيا: موقفنا ثابت لوضع حد للتدخلات غير المشروعة

هاني جميعي 6:07 م, الجمعة, 10 يناير 20

السيسي يبحث مع بوتين وضع حد للتدخلات غير المشروعة في ليبيا

هاني جميعي 5:26 م, الجمعة, 27 ديسمبر 19

تفاصيل لقاء السيسي ووزير الدفاع الروسي «شراكة استراتيجية وتعزيز الجانب العسكري»

هيثم سمير 5:50 م, الثلاثاء, 12 نوفمبر 19

السيسي: آلية وزارية لمتابعة الشراكة الروسية الأفريقية..وتسوية الخلافات سلميًا أبرز النتائج

المال - خاص 4:50 م, الخميس, 24 أكتوبر 19