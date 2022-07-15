تعرف على نوالين النقل البري من الإسكندرية إلى مختلف المحافظات

وضع عدد شركات النقل البري تعريفة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي تم إصدارها خلال الفترة الأخيرة.

ونصت تعريفات النقل البرى الداخلي، الإسكندرية إلى العامرية وميرغم بقرابة 2100 جنيه للحاوية 20 قدم و2800 جنيه للحاوية 40 قدم، ومن الإسكندرية إلى برج العرب بلغ سعر نقل الحاوية 20 قدم إلى 2400 جنيه، والحاوية 40 قدما بلغت 3100.

ومن الإسكندرية إلى منطقة السادات وطنطا وكفر الزيات بلغت 3600 جنيه للحاوية 20 قدم و4400 جنيه للحاوية 40 قدم، والى منطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بلغت 2400 جنيه للحاوية 20 قدم و3100 جنيه للحاوية 40 قدم.

وإلى مناطق دمنهور والنوبارية بالبحيرة أيضا 2650 جنيه للحاوية 20 قدم و3100 جينه للحاوية 40 قدما.

كما بلغت تكلفة سعر نقل الحاوية 20 قدم الى مناطق أبو النمرس – شبرامنت 4600 جنيه للحاوية 20 قدم و5900 جنيه للحاوية 40 قدم.

فيما بلغت الى مناطق كفر الشيخ ( مركز الحامول ) بلغت من الإسكندرية 4150 جنيه للحاوية 20 قدم و5100 جنيه للحاوية 40 قدم، والى مركز دسوق بكفر الشيخ 3600 جنيه للحاوية 20 قدم و5200 جنيه للحاوية 40 قدم، بينما بلغ الى مناطق بلطيم والبرلس 3800 جنيه للحاوية 20 قدم و5300 جنيه للحاوية 40 قدم.

بينما بلغ سعر تكلفة الحاوية 20 قدم من الإسكندرية الى بنها وطوخ 3900 جنيه للحاوية 4850 جنيه للحاوية 40 قدم، والى مناطق شبرا الخيمة والمرج والوراق 4000 جنيه للحاوية 20 قدم و5200 جنيه للحاوية 40 قدم، الى مناطق المنصور ودمياط 4000 جنيه للحاوية 20 قدم ، و4850 جنيه للحاوية 40 قدم، والى مناطق الشرقية وحلوان وبلبيس 4400 جنيه للحاوية 20 قدم و5500 جنيه للحاوية 40 قدم.

وتشمل سعر نقل الحاوية 20 قدم من الإسكندرية الى أكتوبر 3800 جنيه للحاوية 20 قدم و4950 جنيه للحاوية 40 قدم، والى مناطق العاشر والعبور وبدر والتجمع 4400 جنيه للحاوية 20 قدم و5450 جنيه للحاوية 40 قدم .

فيما بلغت الى مناطق بورسعيد 4950 جنيه للحاوية 20 قدم و5900 جنيه للحاوية 40 قدم، والى الاسماعيلية 5200 جنيه للحاوية 20 قدم و6300 جنيه للحاوية 40 قدم ، والى منطقة الخانجة 4000 جنيه للحاوية 20 قدم و5500 جنيه للحاوية 40 قدم.

وإلى منطقة جسر السويس 4000 جنيه للحاوية 20 قدم و5300 جنيه للحاوية 40 قدم، و7150 جنيه للحاوية 20 قدم من الإسكندرية الى محافظة المنيا، و9400 جنيه للحاوية 40 قدم.

أما لمحافظة أسيوط 9200 جنيه للحاوية 20 قدم و10600 جنيه للحاوية 20 قدم، ومحافظة الفيوم 5200 جنيه للحاوية 20 قدم و6300 جنيه للحاوية 40 قدم، والى مناطق بني سويف والسخنة بلغت 5500 جنيه للحاوية 20 قدم و7100 جنيه للحاوية 40 قدم، والى منطقة المقطم بلغت 4850 جنيه للحاوية 20 قدم و5500 جنيه للحاوية 40 قدم، والى منطقة العلمين 3800 جنيه للحاوية 20 قدم و4400 جنيه للحاوية 40 قدم.

وكشف مصدر مسئول باحد شركات النقل البري أن هناك زيادة قدرها 20% تقريبا في أسعار النقل البري خلال الثلاثة أشهر الاخيرة، موضحا أن ارتفاع اسعار المحروقات كان أحد العناصر، بينما زادات أيضا جميع انواع الزيوت وقطع غيار السيارات والاطارات مع الزيادة الأخيرة في سعر الدولار.

وتوقع ارتفاع في معظم السلع خلال الفترة المقبلة مع تلك الزيادة في أسعار النوالين والتي تمثل قرابة 20% في سعر السلعة.

وتعد ميناء الإسكندرية المنفذ الرئيسي للصادرات والواردات المصرية، وذلك بنسبة تزيد عن 65% من حجم تداول تجارة مصر، خاصة البضائع المصدرة والمستوردة مع السوق الأوربي .