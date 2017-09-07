تعرف على نظام عمل موزعى المصرية للاتصالات

سمية كمال قال موزع معتمد للشركة المصرية للاتصالات إن الأخيرة اتفقت مع الموزعين الـ15 الذين سيقومون بتوزيع خطوط المحمول، بالعمل سويا وفقا لنظام الفرنشايز، وهو أسلوب مختلف عن شركات المحمول الثلاث، والتى تعتمد على استلام عدد معين من شرائح المحمول والحصول على نسبة عمولة محددة متفق عليها مسبقا.



سمية كمال

قال موزع معتمد للشركة المصرية للاتصالات إن الأخيرة اتفقت مع الموزعين الـ15 الذين سيقومون بتوزيع خطوط المحمول، بالعمل سويا وفقا لنظام الفرنشايز، وهو أسلوب مختلف عن شركات المحمول الثلاث، والتى تعتمد على استلام عدد معين من شرائح المحمول والحصول على نسبة عمولة محددة متفق عليها مسبقا.

ويقصد بنظام الفرنشايز منح المصرية للاتصالات حق تسويق شرائح المحمول للموزعين، تحت اسم العلامة لفترة محددة وفى منطقة جغرافية بعينها وحسب تعليماته، مقابل الحصول على نسبة عمولة أو مزايا اقتصادية.

وأوضح الموزع لـ”المال” أن موزعى “فودافون” و”أورنج” و”اتصالات” لديه الحق فى التعاقد مع أكثر من مشغل فى نفس الوقت، مقارنة بالوكلاء والذين يكونون حصريين.

وكانت «المصرية» قد تعاقدت منذ أسابيع مع 15 موزعا معتمدا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام الفرانشايز وهى «سبرنت إيجيبت»، و«داتا نت»، و«حبيبة نت»، و«إن إى سى»، و«فرست كوم»، و«كمبيوتر برانت»، و«مصر دى إس إل»، و«فيوتشر»، و«إيه تى داتا»، و«فرى تل»، و«دوت إيجبيت»، و«فيوتشر ICT »، والعربية، و«AUN»، و«وايب سايت».

وأكد مصدر مسئول باحدى شركات المحمول، أنه يوجد نوعان من موزعى شركات المحمول، هما الموزعون العاديون، وآخرون معتمدون وحصريون، وتختلف حوافز كل فريق حسب التعاقد مع الشركة.

ووفق مجموعة عمل الإنترنت بالاتحاد العام للصناعات، فإن عدد الموزعين المعتمدين فى مصر يصل إلى 300 يمتلكون 2500 فرع يخدمون عملاء شركات “تي إي داتا وأورنج وفودافون واتصالات ونور” بحجم أعمال يبلغ 2 مليار جنيه سنويأ من المتوقع وصوله إلى 6 مليارات خلال العام المقبل بعد تشغيل خدمات 4G .