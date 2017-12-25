تعرف على نشاط حركة الموانئ اليوم الاثنين

محمود محسنشهدت حركة الموانئ اليوم الاثنين، نشاطا في حركة السفن والشاحناتووصل وغادر 1991 راكب بموانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تداول 563 شاحنة، من بينهم شحنة بوتجاز تزن 8500 طن، فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية في الثالث

محمود محسن

شهدت حركة الموانئ اليوم الاثنين، نشاطا في حركة السفن والشاحنات

ووصل وغادر 1991 راكب بموانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تداول 563 شاحنة، من بينهم شحنة بوتجاز تزن 8500 طن، فيما استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية في الثالثة من مساء اليوم فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية

في السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



موانئ السويس



قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

ميناء سفاجا



وأضاف يوسف أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال ثلاث سفن وهى عمان والحرية وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 260 راكبا و 173 شاحنة بضائع و 8 سيارات، بينما تغادر السفينتين أمانة والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 290 راكبا و 108 شاحنة و 15 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة آمال وعلى متنها 692 رأس عجول حية قادمة من السودان، والسفينة الرياض وعلى متنها 114 راكب و 6 شاحنات بضائع و 3 شاحنات عفش ركاب و 22 سيارة، فيما غادرت 4 سفن وهى عمان والرياض والحرية وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 433 راكبا و 209 شاحنة بضائع و 38 سيارة.

ميناء نويبع



وأوضح يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 894 راكب وتداول 64 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 154 راكبا و 8 برادات و 7 تريلات.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنها 355 راكبا و 6 برادات و 4 تريلات و 5 سيارات وباصان جيت، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 385 راكبا و 26 براد و 13 تريلا و 3 سيارات و 3 باصات جيت.

ميناء شرم الشيخ



وأعلن يوسف أنه تم إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الاثنين بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

يذكر أن مركز عمليات الهيئة الرئيسى يتابع بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانى التابعة والهيئة العامة للارصاد الجوية الخريطة المناخية الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

ميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء في الخامسة والنصف مساء أمس الأحد القطار رقم 2462، وفي الحادية عشر والنصف مساء أمس القطار رقم 2470، وفي السابعة صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2476 بحمولة إجمالية 3705 طن قمح، في حين غادر 123 سيارة نقل بحمولة 6095 طن قمح .

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 115525 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55661 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2969 طن ملح و 164 طن رمل .

ميناء الإسكندرية



وفي السياق نفسه، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثالثة من مساء اليوم الاثنين فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.

ولفت الغندور إلى أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأت في قطر وإرشاد 15 سفينة كانت جاهزة للسفر، ثم بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي البالغ عددها 40 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز اليومين الماضيين طبقاً لأولوية التراكي.

ومن جانبه شدد اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية على الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

الجدير بالذكر أن إدارة الحركة بالميناء قررت في الساعات الأولي من صباح أمس الأول السبت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، بسبب سوء الأحوال الجوية. وقرار غلق البوغاز جاء للحفاظ علي سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع .

