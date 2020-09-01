تعرف على نسب فروع التأمين من الأقساط المحصلة من يناير حتى يونيو الماضي.. (جدول)

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم فى تقريرها الشهرى عن استحواذ فرعى التأمين الطبى والسيارات التكميلى على الحصة الأكبر بنسبة تجاوزت 43.36% من الأقساط التأمينية المحصلة وفقا لكل فرع فى 6 أشهر االأولى-من يناير حتى نعاية يونيو – من العام الجارى

واوضح التقرير الشهرى يونيو للرقابة المالية أن فرع التأمين الطبى احتل المركز الأول فى سباق الفروع من جملة الأقساط التأمينية المحصلة فى أول 6 أشهر من العام بقيمة 22.37 % تلاه فرع السيارات التكميلى بنسبة 20.99% خلال هذه الفترة

واستحوذ فرع التأمين على الحريق على المركز الثالث بنسبة 17.58% من قيمة الأقساط التأمينية المحصلة يليه فرع الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بقيمة 11.65% فرع التأمين النسبة % الطبى 22.37 % السيارات التكميلى 20.99 % الحريق %17.58 الحوادث والمسؤوليات %11.65 البترول 9.17 % الهندسى 8.29 % الطيران 2.88 % النقل البحرى 2.51 % الإجبارى 1.87 % أجسام السفن 1.40 % النقل الداخلى 1.29 %

واستقر فرع تأمينات البترول فى المركز الخامس بنصيب من الأقساط المحصلة نسبته 9.17% ثم التأمين الهندسي فى المرتبة السادسة بنسبة 8.29 % خلال 6 أشهر الأولى من العام الجارى.

وسجلت تأمينات الطيران المركز السابع بنسبة 2.88% ثم النقل البحرى بالمرتبة الثامنة بحصة قدرها 2.51% تلاها السيارات الإجبارى بنصيب 1.87% ثم أجسام السفن بالمركز العاشر بنسبة 1.40 وفى ذيل القائمة النقل الداخلى 1.29 بنسبة قدرها 1.36%

كشفت بيانات الهيئة العامة العامة للرقابة المالية، عن زيادة حصيلة التأمين من أقساط المُحصلة ، بنسبة 12% في الفترة من أول يناير حتي نهاية يونيو- ، مقارنة بالأقساط المُحصلة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

شركات التأمين تحصل 18.5 مليار جنيه بخزانتها فى النصف الأول من العام

وارتفع مؤشر الأقساط المُحصلة، على مستوى نشاطي الحياة والممتلكات، لتتجاوز 18.5 مليار جنيه، في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 16.5 مليار جنيه، في النصف الأول من 2019 ، بزيادة تصل إلى 2 مليار جنيه.

توزعت حصيلة التأمين، من الأقساط المُحصلة في النصف الأول من العام الحالي ، بواقع 7.7 مليار جنيه ، لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 10.8 مليار جنيه ، لصالح شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وعلى مستوى مؤشر التعويضات المُسددة، ارتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات تأمين الحياة والممتلكات، بنسبة 20.7% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفاتورة المُسددة في النصف المقابل من العام الماضي .

9.5 مليار جنيه فاتورة تعويضات القطاع أول 6 شهور فى 2020

وبلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة 9.5 مليارات جنيه، مقابل 7.9 مليار جنيه، مُسددة في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تصل الي 1.6 مليار جنيه.

توزعت التعويضات والمطالبات المُسددة في النصف الأول من العام الحالي، البالغة 9.5 مليار جنيه، بواقع 5.5 مليار جنيه، لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 4 مليارات جنيه سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.