تعرف على نسب تعويضات أنواع التأمين في أغسطس 2022 (جراف)

بدا “العلاج الطبي” متصدرًا تعويضات نشاط التأمين في أغسطس 2022، بنسبة 43% تقريبًا، وتلاه “السيارات التكميلي” الذي ناهزت نسبته 31%، أما نسبة “الطيران” فقد وصلت إلى ما زاد قليلًا عن 11%، وجاء من بعده “الحريق” بنسبة تجاوزت الـ6% بقدر طفيف.



أما تعويضات التأمين “الحوادث والمسئوليات” فقد جاءت في المركز الخامس بنسبة ناهزت 3.5%، لأغسطس 2022، بينما بلغ “الهندسي” 2% تقريبًا، في حين أن السابع قد كان لفرع “السيارات الإجباري” الذي قاربت نسبته الـ1.5%.

أما المراكز من الثامن فكان لـ”أجسام السفن”، بنسبة 1%.



ولم تتعدَ الأنواع الأخرى نسبة الـ1%.



وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لـ”أغسطس 2022″، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات في ذات الشهر من العام الحالي قد وصلت إلى ما تعدّى حاجز الـ936,5 مليون جنيه.



كما زادت قيم التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بنسبة زادت على 28%، حتى بلغت ما يُربي على 1,2 مليار جنيه تقريبًا.



وفي الجراف التالي نسب تعويضات أنواع التأمين في أغسطس 2022: