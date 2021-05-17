تعرف على نسبة إنجاز وتنفيذ مشروعات هيئة ميناء الإسكندرية

كشف تقرير لهيئة ميناء الإسكندرية عن أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، والمتوقع افتتاحها مستقبلا، ليتم الانتهاء من تلك المشروعات خلال العامين المقبلين .

وأكد التقرير على أن أهم تلك المشروعات تتمثل في إنشاء 3 كبارى أعلى هاويس المالح والذي يربط بين ميناء الإسكندرية وترعة النوبارية والتي تصل تكلفتها قرابة 300 مليون جنيه.

ويستهدف المشروع إمكانية نقل الحاويات عبر الصنادل النهرية ( البارجات ) والذي سيسمح بعد تنفيذ تلك الكباري بمرور صنادل بحمولة 2 رصة من الحاويات ، وتشمل تلك الكباري 2 لمرور السيارات وكوبرى أعلى السكة الحديد.

كما يتم إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب والتي تم البدء فيها منذ يونيه 2019 وكان مخطط أن تنتهي في نهاية مايو الجاري، وتم تنفيذ قرابة 80% من تلك الأعمال، بتكلفة تصل الى 305 مليون جنيه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى ديسمبر من عام 2018 على ضم أراضى الشركة التجارية للأخشاب وآخرين إلى ميناء الإسكندرية لتوسيع الظهير الغربى للميناء بما يحقق الاستفادة المثلى له، من حيث زيادة الطاقة التخزينية للميناء، واستحداث ساحات جديدة لأنشطة لم تكن موجودة، وتوفير ساحات لتخزين وتداول الأخشاب، وزيادة معدل التداول بالميناء.

كما تم تنفيذ نسبة 40% من مشروع إحلال وتجديد السكة الحديد بالطريق الشرياني بطول 3.5 كيلو متر والذي تم البدء فيه منذ قبراير الماضي، ومتوقع الإنتهاء من هذا المشروع نهاية العام الجاري.

وذكر التقرير أنه تم الانتهاء من مشروع انشاء أسوار جمركية حول الأراضي التي تم ضمها من الشركة التجارية للأخشاب لميناء الإسكندرية وتم الاستلام الابتدائي للأسوار.

كما تم الانتهاء بنسبة تقترب من 80% من مشروع رصيف 85/3 بطول 433 مترا والمعروف برصيف الأخشاب، وتصل تكلفة المشروع 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذى سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 مليون طن / سنة .

وأكد التقرير أنه يتم حاليا إخلاء منطقة نجع أسو والالمونيوم والتي سيتم استغلالها في إنشاء مناطق لوجستية، حيث تم دفع تعويضات تصل الى قرابة مليار جنيه للأسر التي تسكن تلك المناطق، وتم بالفعل نقل وتسكين 336 أسرة حتى ألآن، حيث كانت تسكن تلك المناطق قرابة 554 أسرة ، حيث من المخطط تسكين تلك الأسر في وحدات مشروع ” بشائر الخير ” التابعة لمحافظة الإسكندرية.

كما بلغت نسبة التنفيذ في مشروع المحطة متعددة الأغراض بنسبة تقترب من 60% والتي تقوم بتنفيذها مجموعة الغرابلي للأعمال المتكاملة وشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات ، ويقام المشروع على الأرصفة 55- 62 بميناء الإسكندرية بتكلفة 5 مليارات جنيه.

يذكر أن المشروع يصل طول أرصفة المحطة 2450 متراً طولياً وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6-7 سفن فى نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول ” حاويات – بضائع عامة – سيارات”.

وكشف التقرير عن مساعي هيئة الميناء لزيادة الساحات الخاصة بتخزين السيارات الواردة من الخارج ( الزيرو ) بجانب الجراج متعدد الطوابق الذي تم افتتاحه نهاية العام الماضي.

وأكد التقرير أنه تم تجهيز قطعة أرض تم استلامها من شركة مصر للبترول بالمنطقة الرابعة تصل مساحتها الى قرابة ألف متر مربع، كما تم استغلال جميع الفراغات الموجودة بجميع الساحات والشوارع الجانبية والساحة 27 خروج والمحطة الركاب السياحي والأرصفة المحيطة بها وساحة 14 وساحة 18 وذلك لاستقبال جميع السيارات الواردة للميناء، وهو ما ادى الى زيادة عدد السيارات الواردة لميناء الإسكندرية جراء تلك الاجراءات.

وذكر التقرير أنه تم عدد استقبال 8306 سيارة للجراج متعدد الطوابق بايراد قدره 4.45 مليون جنيه من اجمالي الإيراد الكلي، ليصل إجمالي ايراد الجراج منذ افتتاحة 51.4 مليون جنيه .

وبلغ نسبة تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 (كوبرى 54) قرابة 92% ، والتى تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري ( إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل) ، ويبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية905 ملايين جنيه.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.