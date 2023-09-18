تعرف على نسبة إنجاز وتنفيذ مشروعات هيئة ميناء الإسكندرية

كشف تقرير صادر حديثا عن ميناء الإسكندرية عن موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالميناء والمتوقع الانتهاء من معظمها خلال العام المقبل 2024.

وأكدت مصادر مطلعة على أن نسبة تنفيذ مشروع محطة تداول الحاويات الثالثة بلغت حتى مطلع سبتمبر الجاري إلى نحو 46% والتي يتم تنفيذها بميناء الدخيلة.

وذكرت المصادر، أنه تم ال التقرير أنه تم البدء فى المشروع خلال يناير من العام الماضي، وذلك عبر شركة إيديكس الدولية، بقيمة تعاقدية بلغت 3.4 مليار جنيه، وكان من المتوقع الانتهاء خلال يونيو 2023.

ويقع المشروع بأطوال أرصفة 1800 متر بعمق من 15 – 17 مترا وظهير خلفى 660 ألف متر مربع، ويمكنه استقبال 4 سفن بطول 240 مترا وسفينة بطول 400 متر وطاقة استيعابية للغلال والبضائع العامة تصل من 6 – 7 ملايين طن / سنويا، علاوة على 11 مليون طن بضائع محواة، وعدد حاويات يصل إلى 1.5 مليون حاوية سنويا.

جدير بالذكر أنه تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشيسون- COSCO- CMA- MSC)، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور (السخنة – الدخيلة) اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، والذي يعتبر أكبر ممر لوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

كما أشارت المصادر، إلى أن نسبة التنفيذ بالنسبة لمشروع الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة أيضا بلغت نحو 37%، والتي تم البدء في تنفيذها العام الماضي عبر شركة شركة أبناء عبدالسلام الفقى للمقاولات وذلك بتكلفة تصل الى نحو 1.6 مليار جنيه.

وتنفذ هيئة ميناء الإسكندرية حاليا البنية التحتية لمحطة الصب الجاف النظيف، المقرر الانتهاء منها خلال يونيو 2023، وتشمل الأرصفة والساحات الخلفية وغيرها من المنشآت الإدارية، فضلا عن تمويل أعمال التكريك البحرية، وذلك بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة النقل تعظيم القيمة المضافة لمشروع المحطة ليكون بمثابة مركز لوجستى متكامل، لاسيما وأنه سيتم توفير 300 ألف متر مربع كظهير خلفى، وأرصفة تصل إلى 1150 مترا وعمق 15 مترا، ويمكن للرصيف استقبال 4 سفن فى الوقت نفسه بواقع 240 مترا لكل سفينة، ليحقق طاقة استيعابية لميناء الدخيلة بحجم يتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا، بخلاف المتداول حاليا والبالغ 10 ملايين.

كما بلغ نسبة التنفيذ بمشروع تدعيم البنية التحتية لمشروع المنطقة اللوجيستية بترعة النوبارية إلى نحو 75% والذي يتم تنفيذه عبر شركة النيل للطرق والكباري ” احد شركات وزارة النقل، ويقع المشروع على مساحة 273 فدان.

وخلال نوفمبر الماضي وقعت وزارة النقل ممثلة في ميناء الاسكندرية، مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات الهندسة للصناعات والتشييد (سياك) والصينية للاتصالات والإعمار (CCCC) والصينية للطرق والجسور (CRBC) بشأن إعداد الخطة الفنية الزمنية ونموذج العمل الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال واستثمار المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية.

كما يجرى حاليا التخطيط بربط المنطقة التي تقع على ترعة النوبارية لربطها القطاع السريع السخنة – العلمين، والذي سيكون به جزءا متخصصا في نقل البضائع بين المناطق الصناعية والتجارية ، والمناطق اللوجتية والموانئ الجافة التي تقوم الهيئة بتنفيذها.

وخلال أكتوبر قبل الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إزالة صفة النفع العام عن مساحة 273.7 فدان بمحافظة الإسكندرية، والتي تصل الى 1.14 مليون متر مربع.

ونص قرار رئيس الجمهورية، أنه تم تخصيص الأرض لصالح الهيئة ليتم إنشاء منطقة لوجستية عليها.

ويضم المشروع لأول مرة ميناءً نهريًا، خاصة أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تطوير هويس المالح، لتسمح بمرور الصنادل النهرية (البارجات) .

ويضم المشروع 6 مناطق رئيسية، بخلاف المبانى المساعدة فى عملية الإدارة، وتضم المنطقة الأولى محطة تداول الحاويات، بقدرة استيعابية تصل إلى 18 مليون طن، ومن المقرر أن تصل طاقة تداول الحاويات بها إلى 1.25 مليون حاوية.