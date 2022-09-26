تعرف على نتيجة تنسيق الجامعات للشهادات المعادلة 2022

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن نتيجة تنسيق الجامعات للشهادات المعادلة 2022، والذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتقدم بوابة المال الإلكترونية، كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات للشهادات المعادلة 2022.

حيث يتم الدخول على الرابط التالي :

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وتقرر لأول مرة هذا العام أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة.

وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101، ورقم حساب الدائنون رقم 9190447778، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري علي الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتى يتم حضور الطالب إلى المكتب أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات.

ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلي مقر المكتب أو أي من فرعيه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات.

يشار إلى أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد قد أعلن مد فترة قبول الشهادات المعادلة حتى يوم 12 سبتمبر الماضي، نظرًا لتأخر صدور بعض الشهادات المعادلة، وذلك حرصًا على مصالح الطلاب، وتمكينهم من التنسيق بالجامعات الحكومية.