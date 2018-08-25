تعرف على نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2018

المال خاصتعلن وزارة التعليم العالي عن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة المقرر إعلانها بعد يومين.وقال السيد عطا، المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالي، أنه سوف يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق

المال خاص

تعلن وزارة التعليم العالي عن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة المقرر إعلانها بعد يومين.

وقال السيد عطا، المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالي، أنه سوف يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، بعد أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنحو 48 ساعة.

وأضاف عطا أن الطلاب الحاصلين على مجموع مرتفع والذين ينتظرون نتيجتهم بالدور الثاني للثانوية العامة سوف يتم إلحاقهم بكليات المرحلة الأولى والثانية بشرط أن يكون هؤلاء الطلاب حاصلين مجموع الحد الأدنى للتقدم لكل مرحلة، سواء بالنسبة للمرحلة الأولى أو الثانية.

وكشف المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات، أنه سوف يتم فتح الباب أمام الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بعد إعلان النتيجة.

يذكر أن عملية تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، تمر كل عام بثلاث مراحل، تكون المرحلة الأولى للتنسيق للطلاب الحاصلين على مجموع مرتفع للالتحاق بكليات القمة، ثم بعد ذلك يتم فتح الباب أمام طلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، وبعد أن يتم إعلان نتيجة تلك المرحلة، يتم فتح الباب أمام طلاب المرحلة الثالثة لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني بحد أدنى 50%، وهذا ما حدث هذا العام حيث تم فتح الباب أمام طلاب المرحلة الثالثة لتسجيل رغباتهم لمدة 72 ساعة على موقع التنسيق الإلكتروني بحد أدنى 50%، إلا أنه يتم تأجيل إعلان النتيجة حتى ينتهي الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

لمعرفة نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات من خلال بوابة الحكومة المصرية اضغط هنا