تعرف على نتائج نوة المكنسة بالإسكندرية (صور)

لاتزال تشهد محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة على مدار اليوم دون توقف، صاحبتها رياح ورعد وبرق ضمن أجواء نوة المكنسة، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية بالشوارع والميادين لارتفاع منسوب مياه الأمطار لأكثر من ٢٠ سنتيمتر بعدد من المناطق، فضلا عن غرق مناطق بالكامل، على الرغم من جهود الجهات التنفيذية لكسح مياه الأمطار.

وفي هذا الصدد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من الطرق الرئيسية والشوارع الجانبية اغرقتها مياه الأمطار التي وصلت لحد السيول، وأبرزها كانت صورا لوكالة الخضار بمنطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية.

وكالة الخضار بمنطقة العامرية

منطقة الكيلو ٢١ غرب الإسكندرية

منطقة االكيلو ٢١ غرب الإسكندرية

وكالة الخضار بمنطقة العامرية

علي جانبي ترام الإسكندرية

منطقة أكتوبر غرب الإسكندرية

وسط محافظة الإسكندرية

حي العجمي غرب محافظة الإسكندرية

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، قام بجولة ميدانية موسعة بنطاق الأحياء، لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة والتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيء، وكذلك متابعة سيولة الحركة المرورية.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الإستعدادات والطوارئ القصوى، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مؤكداً أن الأوضاع بمدينة الإسكندرية تسير بشكل جيد رغم كثافة الأمطار الغزيرة.

وقال الشريف إنه تقرر تعطيل الدراسة غداً الأحد 21 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون )، وذلك لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً علي سلامة المواطنين.

و شدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة ، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

من جانبه؛ أكد اللواء محمود نافع أنه تم رفع درجات الاستعدادات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجميع الجهات الخدمية. وأشار إلى انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة منذ وصول التحذيرات بسوء الأحوال الجوية ولحين الانتهاء منها. بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة.



وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.