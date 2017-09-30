تعرف على نتائج عمومية أبو قير للأسمدة

السيد فؤاد، الصاوي أحمدوافقت الجمعية العامة لشركة أبو قير للأسمدة اليوم السبت، على نتائج أعمالها للعام المالي الماضي 2016 / 2017 والتي أسفرت عن صافي ربح بعد الضرائب 2.2 مليار جنيه، مقانة بـ1.02 مليار جنيه خلال العام قبل الماضي. كما وافقت على توزيع كقيمة الكوبون 10.5 جنيه للسهم مقارنة

السيد فؤاد، الصاوي أحمد

وافقت الجمعية العامة لشركة أبو قير للأسمدة اليوم السبت، على نتائج أعمالها للعام المالي الماضي 2016 / 2017 والتي أسفرت عن صافي ربح بعد الضرائب 2.2 مليار جنيه، مقانة بـ1.02 مليار جنيه خلال العام قبل الماضي.

كما وافقت على توزيع كقيمة الكوبون 10.5 جنيه للسهم مقارنة بـ9.95 جنيه للسهم خلال العام قبل الماضي، على أن يتم التوزيع على دفعيتن الأولى بواقع 3 جنيه نهاية اكتوبر ، و7.5 جنيه في 21 ديسمبر المقبل.

ووافقت الجمعية على تمديد لمجلس الإدارة برئاسة الكيمائي سعد أبو المعاطي لمدة 3 سنوات مقبلة، رغم نهاية فترة ندب ” أبو المعاطي ” من قطاع البترول، إلا أن مساهمي الشركة طالبو باستمرار عمل مجلس الإدارة لمدة جديدة .

كما وافقت الجمعية غير العادية للشركة على تجزئة القيمة الأسمية للسهم من 15 جنيه إلى 10 جنيهات، بخلاف الدراسة التي أعدتها شركة الأهلى كابيتال والتي أوصت بان يتم التجزئة إلى جنيها واحدا، إلا ان معظم المساهمين وعلى رأسهم بنك الاستثمار القومي اعترض على نتائج الدراسة ليكون التجزية فقط 10 جنيها للسهم.

وأرجعت الشركة قرار التجزئة لأحكام المادة 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 59 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن تجزئة القيمة الاسمية للشركات التي تقل معدلات السيولة فيها عن النسبة المحددة ليصبح رأس المال 1.8 مليار جنيه بقيمة اسمية 10 جنيها للسهم .

ووافقت الجمعية على تعديل مواد النظام الأساسي لأرقام 6-7-21-24-27-34-45-48-53.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 2.23 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.02 مليار جنيه بالعام المالي السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.89 مليار جنيه، موزعًا على 126.18 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهًا للسهم قبل قرار الجمعية غير العادية ليصل الى 10 جنيهات للسهم

وخلال انعقاد الجميعة، استعرض السيد الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتائج أعمال الشركة خلال كلمته الافتتاحية.

وقال إن الشركة تمكنت بحمد الله تعالى من تحقيق إنجازات عظيمة ونتائج متميزة خلال العام المالي الحالي مقارنة بمنتجي الأسمدة على المستوى المحلي والعالمي حيث تم تحقيق أفضل نتائج الأعمال منذ نشأة الشركة ومنها تحقيق الخطة الإنتاجية للأسمدة الصلبة بنحو 120 % عما هو مخطط وبزيادة قدرها 9 % عن العام السابق، وتحقيق الخطة التسويقية لمنتجات الشركة من الأسمدة الصلبة بنحو 125% عما هو مخطط وبزياده قدرها 9% عن العام السابق”.

وأوضح أنه “تم تحقيق إجمالي إيراد قدره 7388 مليون جنيه خلال الفترة بزياده قدرها 145 % عما هو مخطط وبزياده قدرها 75 % عن العام السابق، و تحقيق أرباح قدرها 2830 مليون جنيه قبل الضرائب والمخصصات بزياده بنسبة 141 % عما هو مخطط وبزياده قدرها 128 % عن العام السابق، وتحقيق صافي ربح قدره 2238 مليون جنيه بعد الضرائب بزياده بنسبة 143 % عما هو مخطط وبزياده قدرها 119 % عن العام السابق”.

وأشار إلى سداد الشركة ضرائب قدرها 601 مليون جنيه بزياده قدرها 424 مليون جنيه عن العام السابق وبزياده قدرها 240 % .

وأوضح أن الشركة تمكنت خلال هذا العام من ضخ نحو 21.9 مليون شكارة أسمدة بأنواعها المختلفة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وبسعر التكلفة، وصدرت كمية من الأسمدة الصلبة قردها 601.1 ألف طن وبالأسعار الحرة , وتسويق كمية من الأسمدة الصلبة من تركيبات مختلفة قدرها 290 ألف طن بالأسعار الحرة .

ولفت إلى توفير الشركة نحو 171 مليون دولار حصيلة الصادرات خلال هذا العام مقابل 72 مليون دولار عن العام السابق .

وأضاف خلال كلمته أن الشركة قامت بسداد تسويات الغاز الطبيعي المستحقة للشركة القابضة للغازات الطبيعية بمبلغ وقدره 592.14 مليون جنيه .

وأشار أنه تم تامين الشركة بالكامل من خلال أسوار وبوابات وحراسات مشدده وأمن ميداني, وتم تعميم الأنظمة الإلكترونية في جميع تعاملات ومراسلات الشركة الداخلية والخارجية , وتم عمل إحلال وتجديد المباني والبنية التحتية داخل الشركة .

وقال إن الشركة نفذت أكبر عمره في تاريخ مصانع الشركة منذ إنشاءها وهي عمرة مصنع أبو قير ( 1 ) الذي تم تشغيله عام 1979 , وتم تشغيل وحده إزالة الاملاح بمصنع أبو قير (1)

وأوضح أن الشركة تقوم حالياً بإنشاء وبتنفيذ العديد من المشاريع داخل الشركة منها تنفيذ أكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعي وإعاده دخولها للعملية الصناعية مرة أخرى، وإنشاء مصنع لإنتاج شكائر البلاستيك وإسناد تنفيذ مشروع توسعات نترات النشادر لشركة أودا بتكلفة تقدر بنحو 3 مليار جنيه.