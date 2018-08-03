تعرف على نتائج زيارة المبعوث البريطاني التجاري لمصر

- "كورتكس" توقع اتفاقية مع "التعليم" لوضع كتب دراسية عالمية للمصريين على الإنترنت سمر السيدأجرى جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري للمملكة المتحدة، زيارة إلى مصر -اليوم الجمعة- ركزت على الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم، وهي المجالات التي تخلق فرص عمل وخدمات يستفيد منها المصريين، وت

– “كورتكس” توقع اتفاقية مع “التعليم” لوضع كتب دراسية عالمية للمصريين على الإنترنت





سمر السيد



أجرى جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري للمملكة المتحدة، زيارة إلى مصر -اليوم الجمعة- ركزت على الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم، وهي المجالات التي تخلق فرص عمل وخدمات يستفيد منها المصريين، وتدعم إمكانياتهم بشكل مباشر.



وأوضح بيان صحفي، صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة، أن الزيارة تضمنت حضور قمة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تكنولوجيا التعليم، برفقة 14 شركة بريطانية متخصصة بمجال تكنولوجيا التعليم، فضلًا عن إطلاق شركة كورتكس البريطانية أنشطتها بمصر.



ووقعت الشركة على اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم المصرية، لوضع كتب دراسية عالمية وإتاحتها لكل المصريين على الإنترنت، من خلال بنك المعرفة المصري.



خلال زيارته، التقى المبعوث التجاري البريطاني برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناقشة فرص الاستثمار المحتملة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.



والتقى السير جيفري دونالدسون مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عمرو طلعت، ووزير التجارة عمرو نصار ووزير المالية محمد معيط ووزير البترول طارق الملا.



واجتمع الوفد بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لبحث الفرص المتاحة في هذا القطاع، والذي تمثل المملكة المتحدة شريكًا رئيسيًا فيه بالفعل بما لها من استثمارات طويلة الأجل.



وزار المبعوث التجاري مصنع جلاكسوسميثكلاين ‘جي إس كيه’ (GSK) بالجيزة، وهو أحد مصنعين لدى الشركة بمصر في الأدوية.



وتعمل GSK في مصر منذ 1920، وتوظف أكثر من 1900 شخص .



وقال: “إنني فخور بأن زيارتي السابعة إلى مصر كان محور تركيزها على المستقبل، وقد رافقتني شركات بريطانية متخصصة في تكنولوجيا التعليم وتدريب المعلمين وتدريب متخصصين الرعاية الصحية،وتسعى هذه الشركات البريطانية لفرص لمشاركة بخبراتها مع الحكومة والشعب المصري”.



وأكد السفير البريطاني بمصر جون كاسن: “بدأت مصر رحلة نحو إصلاح نظام التعليم والرعاية الصحية، وتلتزم المملكة المتحدة بأن تكون شريكًا في هذه الرحلة. ان الشركات البريطانية على استعداد لدعم رؤية مصر للتعليم التنموي الأكثر شمولية من خلال التكنولوجيا المتقدمة التي تضمن تلك المزايا لكافة المصريين، كما أنهم يستثمرون بدرجة كبيرة أيضًا في قطاع الرعاية الصحية، إذ أن هذه القطاعات غاية في الأهمية لمصر لتحقق أكبر استفادة من رأس ماالها البشري على النحو الأمثل”.