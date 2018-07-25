تعرف على نتائج حملة تخفيضات جوميا حتى الآن‎

المال خاصواصلت شركة جوميا موقع التسوق الإلكتروني نجاحاتها خلال حملتها التي أطلقتها لعملائها في السوق المصرية بمناسبة عيد ميلادها السادس، والتي شهدت إقبالا منقطع النظير بسبب التخفيضات والعروض الهائلة التي وصلت نسبتها إلى 70% على كل الفئات التي طرحتها الشركة. طرحت جوميا خلال الأسبوع الأول لحم

المال خاص

واصلت شركة جوميا موقع التسوق الإلكتروني نجاحاتها خلال حملتها التي أطلقتها لعملائها في السوق المصرية بمناسبة عيد ميلادها السادس، والتي شهدت إقبالا منقطع النظير بسبب التخفيضات والعروض الهائلة التي وصلت نسبتها إلى 70% على كل الفئات التي طرحتها الشركة.



طرحت جوميا خلال الأسبوع الأول لحملتها والتي تستمر خلال الفترة من 15-29 يوليو الحالي أكثر من 10000 كوبون مجاني تم عرضهم علي الموقع علي جميع المنتجات، كما أطلقت أيضًا 6 فلاش سيل) Flash Sales (على المنتجات والسلع المختلفة المعروضة عبر الموقع الإلكتروني.

جدير بالذكر أن كل الفئات لها يوم خاص بها فكان يوم الأحد الموافق ١٥ يوليو مخصص لكل الفئات، وبداية من الإثنين الموافق ١٦ أصبح كل يوم خاص بفئة معينة.



وأعرب المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر “عن سعادته بنجاح حملة عروض عيد ميلاد جوميا السادس لعملائها الحاليين والجدد، مشيرًا إلى أن جوميا باعتبارها موقع التجارة الإلكترونية الأول والرائد في السوق المصرية نجحت في كسب ثقة المتعاملين على شبكة الإنترنت بعد زيادة أعداد العملاء والمتابعين علي الموقع الإلكتروني للشركة www.jumia.com.eg ويرجع الفضل في نجاح الحملة في اسبوعها الأول إلى جميع شركاء النجاح لحملة جوميا.

وأضاف: “أن حملة جوميا مستمرة حتى 29 من يوليو الحالي حيث تطرح جوميا يوميا العديد من العروض والتخفيضات التي تناسب جميع المستهلكين في القطاعات المختلفة سواء الأجهزة الالكترونية، الكهربائية، التليفونات المحمولة، الازياء، الديكور، منتجات الأطفال، وغيرها من الفئات الأخرى، مشيرًا إلى أن جوميا نجحت في توصيل طلبات الشراء في وقت قياسي خاصة في محافظات القاهرة والجيزة عبر خدمة جوميا اكسبريس (خدمة التوصيل السريع في القاهرة أو الجيزة)، وفي حالة استخدام خدمة جوميا اكسبريس تقوم جوميا بتوزيع كوبونات مع الطلبات التي تم عملها في خلال فترة الحملة بقيمة ١٠٠ جنيه يتم استخدمها خلال شهر أغسطس.









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