تعرف على نتائج انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بتعليم الإسكندرية (صور)

أُجرِيَت اليوم انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بحضور الدكتور محمد سعد مدير المديرية ونادية فتحي وكيل المديرية ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وإيمان شعبان موجه عام التربية الاجتماعية، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية والثلاثة من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم أعضاء المعينين بقرار المحافظ .

وقال “سعد” إن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين شريك أصيل في دعم العملية التعليمية والأنشطة التربوية لتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلاب لإبراز مواهب أبناء الثغر ورعاية ذوي الهمم، في ظل روح التعاون الموجودة بين أعضاء المجلس والعمل بروح الفريق الواحد .

وترشح لمنصب رئيس المجلس ( كامل بدر ومحسن جورج ومحمد السني ) وفاز محمد السني رئيس مجلس أمناء إدارة العامرية بمنصب رئيس مجلس أمناء المديرية، فيما انحصرت المنافسة على منصب نائب رئيس المجلس بين المستشار إبراهيم عبد الله وغالب عبد المولى، وأسفرت المنافسة عن فوز غالب عبد المولى رئيس مجلس أمناء برج العرب، وحسم جمال الطلخاوي رئيس مجلس أمناء العجمي منصب المراقب المالي للمجلس .

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أصدر قرارًا بتعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية كأعضاء من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم وهم “محسن جورج سليمان” مستشار التعليم بالمحافظة، “أمال عبد الظاهر علي” وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق، و” عبد الباقي محمد عبد الباقي” مدير عام إدارة المنتزه الأسبق، لينضموا إلى رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية الثماني في دورته الجديدة للعام الدراسي 2021 / 2022.

يأتي ذلك وفقا لأحكام القانون والقرارات المنظمة حيث إن السلطة المختصة متمثلةً في المحافظ لها ولايتها في التجديد للأعضاء المعينين المنتهية ولايتهم أو لأي منهم أو تعيين أعضاء جدد بحسب الأحوال ووفقا لاعتبارات المواءمة التي تمليها اعتبارات الصالح العام، طبقا لما ورد بنص المادة ( 28 ) سلطة المحافظ في تعيين ثلاثة من الشخصيات العامة والمهتمة بالتعليم على مستوى المديرية .