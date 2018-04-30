تعرف على نتائج الجولة الخامسة والسادسة من بطولة الكارتينج

المال - خاصشهدت فعاليات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات مصر لبطولتى العالم لكارتينج الهواة سودى - (SWS) رتفاع حرارة التسابق بين المتنافسين وظهور مهارات متميزة بين العديد منهم، فى الوقت نفسه الذى يتم تنظيم سباق تنافسى بين "براعم" مدرسة جيبلى للكارتينجوتمكن فى نهايته المتسابق محمد أحمد رف

المال – خاص

شهدت فعاليات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات مصر لبطولتى العالم لكارتينج الهواة سودى – (SWS) رتفاع حرارة التسابق بين المتنافسين وظهور مهارات متميزة بين العديد منهم، فى الوقت نفسه الذى يتم تنظيم سباق تنافسى بين “براعم” مدرسة جيبلى للكارتينج

وتمكن فى نهايته المتسابق محمد أحمد رفعت من الفوز به محققاً إنطلاقة قوية متفوقاً على كل من رايان ماتز ، ومروان عبد الحليم اللذان حلا في المركزين الثانى والثالث على التوالى من خلفه.

** جولتى SWS

احتدمت المنافسة بين المشاركين خلال جولتى سباقات الهواة SWS؛، إلا أن أبرز المتسابقين كانوا كل من “محمود شرقاوى ، محمد عمرو ، وأحمد وليد” الذين تبادلوا المراكز المتقدمة لتحل بالجولة الخامسة محمود شرقاوى بمركز الصدارة فيما تبعه كل من محمد عمرو وأحمد وليد على التوالى.

وجاءت الجولة السادسة بتغيير في قائمة الترتيب بمناصب التتويج إلى تصدر محمد عمرو للمركز الأول ليتبعه أحمد وليد ثم محمود شرقاوى بالمركزين الثانى والثالث على التوالى، بالوقت نفسه الذى أظهرت فيه المتسابقة الجديدة / ياسمين أحمد أداءاً متميزاً على الحلبة.

ويذكر أن تلك التصفيات المحلية لبطولة SWS هى المؤهلة نهائيات البطولة المزمع تنظيمها منتصف عام 2019.

**جولتى روتاكس للمحترفين

شهدت جولتا (ENRMC) الخامسة والسادسة لكارتينج المحترفين منافسات ساخنة خاصة فئة الـ (Seniors) ، حيث حسم حسين سليمان المركز اﻷول، ليتبعه فاروق جاد بالمركز الثاني،وإسلام أحمد المركز الثالث، فيما تراجع أداء محمد العباسى بسبب المشاكل الميكانيكية التى عانت منها سيارته ليحل بالمركز الرابع.

وفي الجولة السادسة من سباقات فئة الـ (Seniors)؛ حافظ حسين سليمان علي الصدارة؛ فيما تقدم إسلام أحمد للمرتبة الثانية أمام فاروق جاد.

أما فئة الـ (DD2) كانت الأكثر تنافسية بين المحترفين داخل سباقات روتاكس، تمكن الصاعد أحمد ناتالى من الفوز بالمركز الأول في كلا من الجولتين، بينما حافظا كل من إبراهيم الشناوى وبسام عمار على المركزين الثانى والثالث على التوالى.

وأشاد عمرو يسرى، مدير عام جيبلى رايسواى، بمدى تطور أداء المتسابقين فى فئة المحترفين وتصاعد أداءهم مع الوصول إلى منتصف موسم التصفيات المحلية، متوقعاً مشاركة واعدة للفائزين منهم بالتصفيات المصرية فى نهائيات بطولة العالم لتحديات روتاكس ماكس بالبرازيل فى شهر نوفمبر المقبل.