طاقة

تعرف على نتائج الاجتماع الثنائي بين وزيري البترول المصري والإسرائيلي

لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة، مما يسهم فى دعم أمن الطاقة للدولتين
نسمة بيومي 6:22 م, الأحد, 21 فبراير 21 6:22 م, الأحد, 21 فبراير 21

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التقى وزير البترول المصرى المهندس طارق الملا، وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس اليوم، لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة، مما يسهم فى دعم أمن الطاقة للدولتين.

واتفق الوزيران على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر عن طريق خط الأنابيب البحرى.

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وعقب خطوات دعم التعاون فى هذا الشأن من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، أوضح الوزيران دعمهم لإنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقويه فى منطقة شرق المتوسط، بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعى فى المنطقة.

وأكدا أهمية المساهمة فى أهداف منظمة الأمم المتحدة لعام 2030، بالإضافة لأهداف اتفاقية المناخ العالمى والتى تستهدف خفض الانبعاثات الضارة بحلول عام 2050 علاوة على باقى الاهداف البيئية.

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ناقش الوزيران أيضا عددا من الفرص المختلفة لاستقلال الطاقة للفلسطينين من خلال عدة مشروعات مثل تنمية حقل غزة البحرى، وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية فى مدينة جنين، وإمداد الغاز الطبيعى للفلسطينين.

وأوضحا أن التعاون القوى بين البلدين فى مجال الطاقة يساهم فى دعم أمن الطاقة وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الإقليمى الحالى من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، خاصة فيما يخص تنمية سوق إقليمى للغاز لاكتشاف كل موارد الغاز الكامنة فى المنطقة، ووضع منصة للتعاون الإقليمى وتمهيد الطريق لمركز إقليمى متكامل للتجارة.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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