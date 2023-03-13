تعرف على نتائج «الإسكندرية لتداول الحاويات» خلال 10 سنوات

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ” التابعة للقابضة للنقل البحري ” 9 ملايين حاوية خلال العشر سنوات الاخيرة، وذلك وفقا لتقرير رسمي صادر عن الشركة ” اطلعت عليه المال ”

وحسب التقرير فقد حققت الشركة خلال العام المالي 2012 – 2013 نحو 858 ألف حاوية، لترتفع في عام 2013 – 2014 نحو 905 ألف حاوية.

ودخلت الشركة نادي المليون في عام 2014 – 2015 لتحقق نحو 1.02 مليون حاوية، فيما حققت الشركة نحو 978 ألف حاوية خلال العام المالي 2015-2016.

كما حققت الشركة نحو 887 ألف حاوية مكافئة خلال عام 2016 – 2017 ، بينما وصلت في عام 2017 – 2018 نحو 871 ألف حاوية.

ووصلت معدلات عام 2018 – 2019 نحو 974 ألف حاوية، لتصل في عام 2019 – 2020 الى نحو 914 ألف حاوية، بينما كانت في 2020 – 2021 الى نحو 839 ألف حاوية، فيما بلغت خلال العام المالي 2021 -2022 الى نحو 840 ألف حاوية.

وخلال أبريل الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة الفا اوركس ليمتد (أبوظبى – الامارات) وذلك مقابل 186 مليون دولار.

وخلال أغسطس الجاري أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) ببيع 20% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك الى صندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 8.11 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار جنيه تقريبا، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتقوم الشركة بتداول قرابة 52% من حجم المتداول من الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، والتي تقوم بتداول نحو 65% من حجم التجارة الخارجية لمصر من الصادرات والواردات، بينما تقوم شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (AICT ) بتداول النسبة الباقية من التداول للحاويات بالميناء.