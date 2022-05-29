تعرف على ميعاد حجز وحدات «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد 29 مايو بتوقيت القاهرة، فتح باب الحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، وتشمل طرح أراض ووحدات بمواقع مميزة بالمدن الجديدة، ويتم الطرح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى المصري.

وأوضح الوزير أن الموقع الإلكترونى سيكون متاحا للراغبين بالحجز اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، للتسجيل والحجز، حيث سيتم غلقه فى تمام الساعة 3 عصر اليوم الأحد لتحديث البيانات، وستكون كراسة الشروط ومواقع الأراضى والوحدات المطروحة متاحة على الموقع الإلكترونى فى التاسعة مساء اليوم الأحد، وسيتم استقبال التحويلات اعتباراً من صباح غدٍ الاثنين 30/5/2022 متضمنة كود الحجز، مؤكداً أن أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لتسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على طرح جديد بالمرحلة الثامنة، بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار والأعداد طبقاً لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة، ويشمل الطرح، قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، وأراضى مقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر – فوق المتوسط – متوسط)، ووحدات إدارية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية لرغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأشار المهندس خالد عباس، إلى أنه يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقاً لسعر الصرف يوم بداية الحجز، طبقاً لما يرد من البنك المركزى المصرى.