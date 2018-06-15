تعرف على موقف مصابي منتخب مصر من المشاركة أمام روسيا

عبد الشافي والنني يخضعان لاختبار المنشطات عقب مواجهة أوروجواي علي المصري تحدث الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر لكرة القدم، عن الإصابات التي تعرض لها لاعبو الفراعنة خلال مباراة مصر وأورجواي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس العالم "روسيا 2018"، التي انتهت بفوز أوروجواي 1 / صفر. وك

عبد الشافي والنني يخضعان لاختبار المنشطات عقب مواجهة أوروجواي

علي المصري

تحدث الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر لكرة القدم، عن الإصابات التي تعرض لها لاعبو الفراعنة خلال مباراة مصر وأورجواي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس العالم “روسيا 2018″، التي انتهت بفوز أوروجواي 1 / صفر.

وكشف أبوالعلا، أن التشخيص المبدئي لإصابة طارق حامد التي أجبرته على الخروج من اللقاء، عبارة عن كدمة في الظهر ولا تحتاج لأشعة، وسيكون موجودا مباراة روسيا.

وأوضح طبيب منتخب مصر، أن إصابة محمود حسن “تريزيجيه”، عبارة عن شد خفيف، وسيوجد في تدريب غد السبت مع بقية اللاعب.

وأكد أبوالعلا أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، خشي من الدفع بمحمد صلاح، ولم يشركه في لقاء اليوم، خوفا من تجدد إصابته، ولكنه سيكون موجودا في مباراة روسيا المقبلة.

من جانب آخر، قال الدكتور محمد أبوالعلا، إن اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اختارت ثنائي منتخب مصر محمد عبدالشافي ومحمد النني، للخضوع لاختبار المنشطات عقب نهاية المباراة.