تعرف على موقف العاملين في مصنع شركة ايسترن كومباني بمحرم بك بعد قرار الغلق المؤقت (صور)

العاملين أكدوا أن المصنع أصبح ينتج 7 مليون سيجارة يوميا بعد أن كان 14 مليون الشهر الماضي

نظم العاملين بشركة ايسترن كومباني بمصنع محرم بك بالإسكندرية، وقفة إحتجاجية منذ صباح اليوم، وذلك احتجاجا على قرار مجلس إدارة الشركة بغلق المصنع مؤقتا لحين إشعار آخر.

وقال العمال في لقاء مع ” المال ” أن الفرع يعمل به قرابة ألف عامل، وفوجئوا صباح اليوم ” السبت ” بغلق الفرع أمام العاملين وقرار تم تعليقه بأنهم في أجازه مفتوحة مدفوعة الأجر.

وأشار عددا من العاملين إلى أن التخوف من عملية الغلق الجزئي هي تصفية فرع محرم بك والذي بدأ في تخفيض الإنتاج منذ شهر تقريبا.

ولفتوا إلى أن الشركة بدأت في تخفيض عدد العمالة منذ شهو نوفمبر، حيث تم عمل وردية واحدة بعد أن كانت 3 ورديات، كما تم تخفيض حجم الإنتاج من 14 مليون سيجارة يوميا، لتكون من 7 مليون سيجارة فقط.

وأكد العاملين بالشركة أن الأجازة التي تم الإعلان عنها تكون بنصف أجر، وليس بكامل الأجر كما تم الإعلان عنه خلال الساعات الأخيرة.

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” توقف مصنعها بمحرم بك فى محافظة الإسكندرية اعتبارًا من اليوم السبت 18/12/2021 وذلك بسبب توافر المنتج تام الصنع فى الحدود الآمنة وعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج فى الوقت الحالى.

وأشارت الشركة فى خطاب رسمى حصلت “المال” على نسخة منه، إلى منح العاملين بموقع مصنع محرم بك إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لحين إشعار آخر، مع استثناء عمال (الطوارىء والأمن والحماية المدنية ومراقب الوقت.. الخ) وفقًا لما هو معمول به.

وتوقع هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومبانى”، أن تسير معدلات نمو الإيردات خلال العام المالى الحالى بنفس مستوى الربع الأول الذى ارتفعت به فى حدود 10% تقريبًا، مع التأكيد على أهمية المحافظة على تلك المكاسب.

وأعلن العضو المنتدب للشركة الشرقية “إيسترن كومبانى”، فى حوار سابق لـ “المال” أن لديه حلم للوصول بمبيعات الشركة إلى 100 مليار جنيه، والوصول بصافى الربح إلى 10 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.

وأظهرت القوائم المالية لـ “ايسترن كومباني” خلال الربع الأول من العام المالي 2021 -2022، ارتفاع أرباحها بنسبة 37.7% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان سابق للبورصة، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.598 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل 1.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وصعدت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 4.31 مليار جنيه، مقابل 3.95 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.