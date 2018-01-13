تعرف على موقف الأحزاب من مرشحي الانتخابات الرئاسية

- "المصريين الأحرار: يدعم السيسي بتزكية الهيئة البرلمانية له- "مستقبل وطن" يقيم احتفالية كبرى لدعم السيسي بمحافظة القليوبية - "الدستور" يفتح مقراته لدعم الرشح خالد علي- "التحالف الشعبي الاشتراكي" يترك الحرية لأعضائه في الاختيارسلوى عثماناتخذت الأحزاب المصرية أربعة اتجاهات بعد إعلان ا

– “المصريين الأحرار: يدعم السيسي بتزكية الهيئة البرلمانية له

– “مستقبل وطن” يقيم احتفالية كبرى لدعم السيسي بمحافظة القليوبية

– “الدستور” يفتح مقراته لدعم الرشح خالد علي

– “التحالف الشعبي الاشتراكي” يترك الحرية لأعضائه في الاختيار

سلوى عثمان



اتخذت الأحزاب المصرية أربعة اتجاهات بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة، المقرر عقدها بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018:

الأول: هو الوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الثاني: الأحزاب التي لم تمنع أعضاءها من دعم المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي.

الثالث: تتمثل في حزب مصر العروبة الذي رشح مؤسسه سامي عنان.

الرابع: قررت المقاطعة.

بينما مازالت الفئة الخامسة من الأحزاب في مرحلة الانعقاد لتحديد موقفها مع الانتخابات الرئاسية، ودعم مرشح من عدمه.



الأحزاب التى رفعت شعار “عشان نبنيها”:





مع انطلاق حملة “عشان نبنيها” التى بدأت حملة لجمع توكيلات من المصريين لحث الرئيس السيسي على الترشح لرئاسة الجمهورية، قام العديد من الأحزاب المصرية بالإعلان عن دعمه لهذه الحملة، وعلى رأسها حزب “المصريين الأحرار”، و”مستقبل وطن”، و”المؤتمر”.

وقام رؤساء هذه الأحزاب بفتح مقرات أحزابهم، كما قام أعضاء الهيئات البرلمانية لهم بتوقيع التوكيلات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن حزب “المصريين الأحرار” أن المرحلة الأولى من دعم الرئيس تتمثل فى تزكية الهيئة البرلمانية للحزب، والحشد لتحرير التوكيلات، كما سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات لدعم الرئيس.

وهى نفس التحضيرات التى أعلن عنها حزب “مستقبل وطن”، وأعلن الحزب اليوم أن أمانته بمحافظة القليوبية ستقيم احتفالية كبرى لدعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور قيادات الحزب.

وأعلن الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عن دعم الحزب للرئيس السيسي، كما قرر أن يعقد المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية الذي يرأسه صميدة مؤتمرا حاشدا بالقاهرة، الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة والوجوه السياسية والحزبية والبرلمانية، إضافة إلى شيوخ ورموز القبائل المصرية والعربية.

وكان صميدة قد أكد فى وقت سابق أن الحزب شكّل لجانا فى المحافظات للتحرك وطرق الأبواب لمخاطبة المواطنين، ونقل الصورة لهم، وحثهم على تحرير توكيلات لتأييد الرئيس السيسي، وبالتزامن مع هذا أطلق حملة باسم “كنا فين وبقينا فين” لشرح إنجازات الرئيس السيسى، وخريطة المشروعات القومية التى أنجزها فى أنحاء مصر.

وقال صميدة فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن تحركات الحزب فى محافظات مصر هى جزء من تحركات ونشاط ائتلاف دعم مصر “الأغلبية البرلمانية”، مؤكدا أن كل ذلك يتم بإشراف غرفة عمليات مركزية شكلها الائتلاف لإدارة النشاط والتحركات فى كل المحافظات.



حزب الدستور يفتح مقراته لدعم خالد علي:



أعن حزب “الدستور” دعمه لترشخ خالد على بشكل رسمي، كما أعلن فتح مقراته في القاهرة والمحافظات لحملة علي أثناء فترة جمع التوكيلات، وأطلق الحزب استطلاع رأي على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصبح هو الحزب الوحيد الذي يقوم بذلك من بين أحزاب “اليسار” فى مصر.

أعلن حزب ” الدستور ” عن أن قيامه باستفتاء كانت نتيجته أن 60 % من اعضاء الحزب يرغبون المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل 40 % تقريبا رأوا ان مقاطعة الانتخابات هي الموقف الأنسب في ظل الظروف الصعبة والتعجيزية التي يفرضها النظام الحالي على أي مرشحين محتملين منافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب استمرار حبس شباب حزب الدستور والقوى المدنية الأخرى، والإصرار على الاستمرار في فرض حالة الطوارئ، والتشويه المتعمد والحرمان من التواصل مع الإعلام لأي مرشح محتمل.

يشار إلى حزب الدستور أصدر بيانا منذ قليل وضح من خلاله تأيده للمرشح خالد علي، كما أظهر استفتاء بالحزب أن 83% ممن وافقوا على المشاركة قرروا اختيار خالد علي مرشحا رسميا لحزب الدستور، واعتبروه أفضل من يعبر عن المدافعين عن أهداف ثورة 25 يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، إلى جانب مساهمته المهمة في الدفاع عن أرض مصر، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين.

كما أكد الحزب أنه سيعلن في مؤتمر صحفي يعقد قريبا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لدعم المرشح المحتمل خالد علي، خاصة في الأسبوعين المقبلين، إذ سيتركز مجهود أعضاء الحزب على جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال أوراق الترشح، لافتا إلى أن كل مقراته في القاهرة والمحافظات مستعدة لتلقي توكيلات المؤيدين لخالد علي وتسليمها للمقر المركزي لحملته.



وأخرى تترك الحرية لأعضائها:



وصرح مدحت الزاهد، رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” والقيادي بـ”التيار الديمقراطي”، أن هناك اجتماعا سيضم أحزاب ” التيار الديمقراطى ” ــ جزء منه ” تيار الكرامة ” و”التحالف الشعبي الاشتراكى” و”مصر الحرية” و”العدل” و”الدستور” خلال الأسبوع القادم لوضع الأسس للأشكال المناسبة للمشاركة فى العملية الانتخابية.

وأضاف الزاهد أن حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” فتح لأعضائه باب الحوار الداخلى لمدة شهر لتحديد الموقف النهائي من الانتخابات، وهو الموقف الذي يمكن أن يكون بالمشاركة أو المقاطعى أو دعم مرشح رئاسي بعينه، وهو النقاش الذي سيتم بعد موعد غلق باب الترشيح؛ وذلك ليكون قد اكتملت الرؤية، ويمكن بلورة الموقف بطريقة صحيحة وكاملة.

ومع إرجاء الموقف الحزبي للـ”التيار الديمقراطى” ولـ”التحالف الشعبي الاشتراكي” إلا أن الزاهد أعلن أن هناك أعضاء من الحزب قرروا عمل توكيلات للمرشح الرئاسي خالد علي، كما أنهم انخرطوا فى دعمه، وهو ما لم ترفضه الهيئة العليا للحزب.

وأكد الزاهد أنهم فى انتظار تحقيق الضمانات التى أعلنوا عن ضرورة وجودها لوجود عمليه انتخابية، وعلى رأسها تجميد حالة الطوارئ، والإفراج عن سجناء الرأي، وإتاحة الفرصة للمتنافسين بساعات محددة بإعلام الدولة، وامتناع المؤسسات الدينية عن التدخل فى الانتخابات والإشراف القضائي الكامل.

وأضاف الزاهد أن اجتماع أحزاب “التيار الديمقراطى” سيكون الرأي فيه توافقي وليس جماعى، فلو حدث خلاف بين القرار الحزبي وقرار الأحزاب المجتمعة فى هذا الكيان سيكون العمل فى هذه الحالة فرديا، ولكنه عاد ليستبعد ذلك، فبعد غلق باب الترشح ستكون الأمور أكثر وضوحا.

قال محمد عرفات، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب لا يمنع أحدا من أعضائه من عمل توكيل للمرشح الذي يراه مناسبا، فالحزب داعم لفكرة المشاركة السياسية الفاعلة، كما أنهم قاموا بعمل اجتماع مع أمناء المحافظات أمس الجمعة لمعرفة التصورات الكاملة عن توجهات الشارع قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأعلن عرفات أن قرار المشاركة الحزبية بالعملية الانتخابية أو دعم مرشح بعينه أو حتى المقاطعة فهو قرار سيتم اتخاذه من قبل الهيئة العليا للحزب فى شهر فبراير المقبل.



“مصر العروبة” يدعم سامي عنان بمفرده:



أعلن سامي بلح، الأمين العام لحزب مصر العروبة، الذي قام بتأسيسه الفريق سامي عنان، أن الحزب اتفق على اختيار عنان ليكون مرشح الحزب بالانتخابات الرئاسية، ولم يتم تحديد الموعد الرسمي للإعلان عن ترشحه حتى الآن، ورغم ذلك أعلن الحزب عن تكليف أمانات المحافظات لجمع التوكيلات المطلوبة البالغ عددها 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل تمهيداً لخوض سباق الانتخابات والترشح.



“مصر القوية” يقاطع:





لم تقم أي من الأحزاب المصرية عن الإعلان عن موقفها مقاطعة للانتخابات سوى حزب “مصر القوية”، وأكد أنه لا فرصة لأحد للتواصل مع الجماهير، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية كانت هناك ملاحقة قانونية وتشويه إعلامي لكل من أعلن نيته الترشح، بالإضافة إلى اعتقالات بين مؤيديه؛ مما خلق جوًا محبطًا وعزوفًا من الرموز السياسية عن الترشح.

وزاد الطين بلة قيام البرلمان بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، في الوقت الذي كان عليه فيه أن يهيئ المناخ للانتخابات بعمل تعديلات تشريعية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتظاهر، حتى يتمكن المتنافسون من المشاركة الجادة، كما أنه ملاحظ مشهد التسخير الكامل لمؤسسات الدولة التنفيذية لجمع استمارات المبايعة للرئيس الحالي.

وأخيرا يأتي الجدول الزمني والإجراءات المعلن عنها من الهيئة الوطنية بما فيها من تضييق في وقت جمع التوكيلات ومد التصويت لثلاثة أيام.

وهذه الأسباب هى ما دعت “مصر القوية” إلى الإعلان عن أن ما يحدث هو حالة من المبايعة المقنعة أو استفتاء على بقاء الرئيس الحالي، وليس انتخابات حقيقية، وأكدت أن استمرار الأمور بهذا المنوال لن يؤدي إلى انتخابات حقيقية بأي شكل، وحمل الحزب مؤسسات الدولة المختلفة تشريعية وتنفيذية وسياسية وإعلامية مسئوليتها عن استمرار هذا المشهد الهزلي، وواجبها في تعديل هذا المسار قبل أن تهان مصر في مسرحية هزلية تضحك العالم وتشوه وجه الوطن.



أحزاب حائرة:



أعلن المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن الحزب سيقرر موقفه من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل الموافق 19 يناير، وهو ما ستقرره الهيئة العليا للحزب، واضاف أن أعضاء الحزب مقيدين بالالتزام الحزبي، ولا يقوم أحد منهم بعمل توكيلات حاليا لأحد من المرشحين حتى يتثنى بالهيئة العليا الاجتماع واتخاذ الموقف الملزم.

وأضاف سامي أن ما قيل حول دفع الحزب بمرشح للمنافسة بالانتخابات الرئاسية ليس مطروحا، وسيكون القرار ما بين دعم مرشح أو المقاطعة، وأكد أنه لن يكون قرار التيار هو الملزم للحزب لو تعارض القرار الحزبي مع قرار أحزاب التيار.

سيقوم، اليوم السبت، حزبا المحافظين والتجمع، فى اجتماع هيئتهما العليا، بالإعلان عن موقفهما من الانتخابات الرئاسية، كما قرر حزب “الوفد” عن عقد اجتماع هيئتها العليا لبحث موقفها هى الأخرى والإعلان عن الموقف الحزبي.